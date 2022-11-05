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    Свинов рассказал, чем ему запомнился экс-тренер «Спартака» Ваноли

    Вратарь «Факела» Илья Свинов, принадлежащий «Спартаку», высказался о работе с Паоло Ваноли.

    – Вы успели поработать с Ваноли. Чем он вам запомнился?

    – Своей небольшой агрессией, которая направлена на благо команды. Он мог завестись и дать команде эмоций. Он был интересен в этом плане, как и все итальянцы.

    Вообще было классно поработать с иностранным штабом. При нем команда выиграла Кубок. Несмотря на то, что он на меня совсем не рассчитывал, не могу сказать про него что-то плохое. Это хороший человек и специалист.

    – Он говорил, почему не рассчитывает на вас?

    – Мы с ним хорошо пообщались, когда я плохо сыграл за «Спартак-2» с «Нефтехимиком», допустил тогда результативные ошибки и был заменен.

    Он сказал, что ничего страшного не произошло, что я такой же хороший человек и вратарь, надо работать дальше. Вроде банальные слова, но это был приятный разговор.

    – Его уход – это предательство? Ничего же не предвещало этого после сезона.

    – Это его дело. Я в это не лезу, буду работать с тем, с кем скажут. Не знаю всей кухни, по каким причинам ушел. Я ему только благодарен.

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    Источник: «РБ Спорт»

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