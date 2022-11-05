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    Итальянский журналист: «Интерес клубов Серии А к Дивееву остается»

    Журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини дал комментарий по поводу возможного перехода защитника ЦСКА Игоря Дивеева в итальянский клуб.

    «Дивеевым действительно интересовались четыре итальянских клуба: «Лацио», «Фиорентина», «Сампдория» и «Салернитана».

    Последняя команда была в выигрышной позиции по приобретению футболиста, но Дивеева не отпустил ЦСКА.

    На данный момент со стороны «Салернитаны» не принимается никаких мер по подписанию 23-летнего защитника. Однако интерес со стороны клубов Серии А к россиянину остается.

    У Игоря отличные длинные передачи и хорошая игра головой. Его можно сравнить с молодыми Кьеллини и Бонуччи», – сказал Мартини.

    • В этом сезоне Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
    • Сейчас футболист восстанавливается после перелома большеберцовой кости.

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    Источник: Sport24

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