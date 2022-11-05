Ветераны сборных России и Бразилии могут провести товарищеский матч, «Марсель» интересовался Магкеевым и другие новости дня

Пике отказался от 50 миллионов за расторжение контракта с «Барселоной».

Соболев – хейтерам: «Называйте касаткой, дельфином и динозавром. Мне вообще плевать».

Магкеев: «Керк на тренировке снял шорты и показал голый зад. Все чуть не умерли от смеха!».

Магкеев: «Мной интересовался «Марсель» и два клуба из Италии».

В «Херенвене» заявили, что ЦСКА должен за Эджуке еще 3,1 миллиона.

Хайкин анонсировал свой уход из «Буде-Глимт».

Фанаты «Фейеноорда» бросали стаканы с мочой в тренеров «Лацио» на матче Лиги Европы.

Ветераны сборной Бразилии могут сыграть со сборной России образца Евро-2008.

ЦСКА выиграл женский Кубок России, победив в финале «Зенит».

Футболистки ЦСКА в джакузи отпраздновали победу над «Зенитом».

«Мы *** коней!». Игрок молодежки «Спартака» Пилипенко вместе с фанатами отпраздновал победу над ЦСКА.

Игроки молодежки ЦСКА подрались с фанатами «Спартака» во время матча МФЛ.

Стало известно, кем тен Хаг хочет заменить в «Манчестер Юнайтед» Роналду.