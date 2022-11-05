Ветераны сборных России и Бразилии могут провести товарищеский матч, «Марсель» интересовался Магкеевым и другие новости дня

Пике отказался от 50 миллионов за расторжение контракта с «Барселоной».
Соболев – хейтерам: «Называйте касаткой, дельфином и динозавром. Мне вообще плевать».
Магкеев: «Керк на тренировке снял шорты и показал голый зад. Все чуть не умерли от смеха!».
Магкеев: «Мной интересовался «Марсель» и два клуба из Италии».
В «Херенвене» заявили, что ЦСКА должен за Эджуке еще 3,1 миллиона.
Хайкин анонсировал свой уход из «Буде-Глимт».
Фанаты «Фейеноорда» бросали стаканы с мочой в тренеров «Лацио» на матче Лиги Европы.
Ветераны сборной Бразилии могут сыграть со сборной России образца Евро-2008.
ЦСКА выиграл женский Кубок России, победив в финале «Зенит».
Футболистки ЦСКА в джакузи отпраздновали победу над «Зенитом».
«Мы *** коней!». Игрок молодежки «Спартака» Пилипенко вместе с фанатами отпраздновал победу над ЦСКА.
Игроки молодежки ЦСКА подрались с фанатами «Спартака» во время матча МФЛ.
Стало известно, кем тен Хаг хочет заменить в «Манчестер Юнайтед» Роналду.