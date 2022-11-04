Магкеев: «Керк на тренировке снял шорты и показал голый зад. Все чуть не умерли от смеха!»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев вспомнил смешной случай с нападающем Джирано Керком на тренировке.

— Томаса Цорна критиковали за неоднозначные трансферы. Выдели удачные!

— Изидор хорошо начал и много забивал. Сейчас с результативностью проблемы, но у него есть качества, чтобы их решить: высокая скорость, удар с двух ног.

Еще выделю Керка — он очень сильный, быстрый, за счет центра тяжести хорошо «стоит на ногах». И, на мой взгляд, может играть гораздо лучше. Кстати, с Керком есть смешная история.

— Так...

— Недавно играли двухсторонку. По правилам команда, которая проигрывает, встает на «жопу»: выстраивается в ряд, и по ним бьют мячом.

Все ударили, уже уходят с поля — и тут Керк снимает шорты и показывает всем голый зад: «На-а!» Все настолько не ожидали, что чуть не умерли от смеха!

«Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ.

Команда одержала 3 победы в 15 матчах.

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