Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Магкеев: «Керк на тренировке снял шорты и показал голый зад. Все чуть не умерли от смеха!»

    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев вспомнил смешной случай с нападающем Джирано Керком на тренировке.

    Томаса Цорна критиковали за неоднозначные трансферы. Выдели удачные!

    — Изидор хорошо начал и много забивал. Сейчас с результативностью проблемы, но у него есть качества, чтобы их решить: высокая скорость, удар с двух ног.

    Еще выделю Керка — он очень сильный, быстрый, за счет центра тяжести хорошо «стоит на ногах». И, на мой взгляд, может играть гораздо лучше. Кстати, с Керком есть смешная история.

    Так...

    — Недавно играли двухсторонку. По правилам команда, которая проигрывает, встает на «жопу»: выстраивается в ряд, и по ним бьют мячом.

    Все ударили, уже уходят с поля — и тут Керк снимает шорты и показывает всем голый зад: «На-а!» Все настолько не ожидали, что чуть не умерли от смеха!

    • «Локомотив» идет на 14-м месте в РПЛ.
    • Команда одержала 3 победы в 15 матчах.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Керк: «Конечно, «Локомотив» не вылетит» 1
    Керк отреагировал на уход Цорна из «Локомотива»
    Агент Керка: «Результаты «Локомотива» очень плохи» 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +332

      НикКин 1 час назад

      Это прям важная информация что еще расскажешь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +278

      NotFound > НикКин 19 минут назад

      Ага, и смешно, что оборжаться просто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Таврида 1 час назад

      Хорошо хоть не голый писюн, а то бы вообще от смеха на поле умерли...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6017

      Красногорск_Фан > Таврида 1 час назад

      Керк показал текущее место в турнирной таблице )) вот бы им не платили за проигрыши и ничьи. Только за победы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16167

      NewLife 1 час назад

      зюбе фотку скинули ?

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11