Соболев – хейтерам: «Называйте касаткой, дельфином и динозавром. Мне вообще плевать»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как реагирует на шутки в свой адрес.
– Ты правда сходил в Астрахани в дельфинарий?
– Да нет, конечно, ха-ха.
– А хоть раз в жизни там был?
– Может, в Турции с ребeнком.
– Некоторые любят плавать с акулами. С дельфином бы поплавал?
– Не знаю, я рыбачить люблю.
– В какой момент ты начал реагировать на все эти шутки с иронией? По ощущениям тебя изначально это задевало.
– Вообще не задевало. Я уже говорил: когда я играл в Самаре, на мне больше всего фолили, но про это молчали. Стоило перейти в «Спартак» – сразу начали говорить. Я никак к этим шуткам не отношусь. Есть хейтеры, иногда хочется их позлить, отсюда эта история с дельфином.
– А когда клубы это обыгрывают в своих роликах, как это сделал «Рубин» в прошлом сезоне, задевает?
– Я тогда «Рубину» забил и показал всe на поле. А после пусть делают всe, что хотят.
– Как ты видишь эту историю со своей стороны? Ты согласен, что иногда приукрашиваешь, или реально часто фолят?
– Часто фолят. Но опять же мне вообще плевать. Кто-то что-то сказал, и началось. Да пожалуйста, называйте хоть касаткой, хоть дельфином, хоть динозавром. Я делаю свою работу: забиваю голы, отдаю голевые, работаю на команду.
- В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
- Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
- Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.
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