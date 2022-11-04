Соболев – хейтерам: «Называйте касаткой, дельфином и динозавром. Мне вообще плевать»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как реагирует на шутки в свой адрес.

– Ты правда сходил в Астрахани в дельфинарий?

– Да нет, конечно, ха-ха.

– А хоть раз в жизни там был?

– Может, в Турции с ребeнком.

– Некоторые любят плавать с акулами. С дельфином бы поплавал?

– Не знаю, я рыбачить люблю.

– В какой момент ты начал реагировать на все эти шутки с иронией? По ощущениям тебя изначально это задевало.

– Вообще не задевало. Я уже говорил: когда я играл в Самаре, на мне больше всего фолили, но про это молчали. Стоило перейти в «Спартак» – сразу начали говорить. Я никак к этим шуткам не отношусь. Есть хейтеры, иногда хочется их позлить, отсюда эта история с дельфином.

– А когда клубы это обыгрывают в своих роликах, как это сделал «Рубин» в прошлом сезоне, задевает?

– Я тогда «Рубину» забил и показал всe на поле. А после пусть делают всe, что хотят.

– Как ты видишь эту историю со своей стороны? Ты согласен, что иногда приукрашиваешь, или реально часто фолят?

– Часто фолят. Но опять же мне вообще плевать. Кто-то что-то сказал, и началось. Да пожалуйста, называйте хоть касаткой, хоть дельфином, хоть динозавром. Я делаю свою работу: забиваю голы, отдаю голевые, работаю на команду.

В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.

Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.

Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.

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