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    Соболев – хейтерам: «Называйте касаткой, дельфином и динозавром. Мне вообще плевать»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как реагирует на шутки в свой адрес.

    – Ты правда сходил в Астрахани в дельфинарий?

    – Да нет, конечно, ха-ха.

    – А хоть раз в жизни там был?

    – Может, в Турции с ребeнком.

    – Некоторые любят плавать с акулами. С дельфином бы поплавал?

    – Не знаю, я рыбачить люблю.

    – В какой момент ты начал реагировать на все эти шутки с иронией? По ощущениям тебя изначально это задевало.

    – Вообще не задевало. Я уже говорил: когда я играл в Самаре, на мне больше всего фолили, но про это молчали. Стоило перейти в «Спартак» – сразу начали говорить. Я никак к этим шуткам не отношусь. Есть хейтеры, иногда хочется их позлить, отсюда эта история с дельфином.

    – А когда клубы это обыгрывают в своих роликах, как это сделал «Рубин» в прошлом сезоне, задевает?

    – Я тогда «Рубину» забил и показал всe на поле. А после пусть делают всe, что хотят.

    – Как ты видишь эту историю со своей стороны? Ты согласен, что иногда приукрашиваешь, или реально часто фолят?

    – Часто фолят. Но опять же мне вообще плевать. Кто-то что-то сказал, и началось. Да пожалуйста, называйте хоть касаткой, хоть дельфином, хоть динозавром. Я делаю свою работу: забиваю голы, отдаю голевые, работаю на команду.

    • В этом сезоне Соболев забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Он выступает за «Спартак» с января 2020 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 8 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1306

      Узб@гоеный 13 минут назад

      Скользкий этот дельфин. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +17641

      Cleaner 20 минут назад

      Больше и ГРЯЗНЕЕ Соболева в нашем чемпионате никто не фолит. А Дельфин еще и обиду свою нам высказывает...(((((((((

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