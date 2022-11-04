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    Магкеев: «Мной интересовался «Марсель» и два клуба из Италии»

    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, что мог уехать играть в Европу.

    — В Европу никогда не тянуло?

    — Тянуло. Мне кажется, это нормальное желание — играть с самыми сильными соперниками в лучших лигах. Знаю, что мной интересовался «Марсель», а также два клуба из Италии. Но до конкретики, как понимаю, не доходило — мешали травмы...

    По стилю мне нравятся чемпионаты Англии, Италии и Германии. Но если не сложится с Европой, убиваться с горя не буду. Я стал футболистом в России и получил здесь возможность зарабатывать на жизнь футболом.

    Будет возможность уехать — обязательно ее рассмотрю. Не будет — я себя прекрасно чувствую в «Локомотиве».

    • Магкеев провел 15 матчей в этом сезоне.
    • Он воспитанник «Локомотива».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +525

      Эном айс 1 час назад

      "..И жена французского посла.."

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      Рейтинг: +332

      НикКин 1 час назад

      Вас послушаешь кто вам только не предлагает все прям на расхват

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