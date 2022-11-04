Магкеев: «Мной интересовался «Марсель» и два клуба из Италии»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, что мог уехать играть в Европу.
— В Европу никогда не тянуло?
— Тянуло. Мне кажется, это нормальное желание — играть с самыми сильными соперниками в лучших лигах. Знаю, что мной интересовался «Марсель», а также два клуба из Италии. Но до конкретики, как понимаю, не доходило — мешали травмы...
По стилю мне нравятся чемпионаты Англии, Италии и Германии. Но если не сложится с Европой, убиваться с горя не буду. Я стал футболистом в России и получил здесь возможность зарабатывать на жизнь футболом.
Будет возможность уехать — обязательно ее рассмотрю. Не будет — я себя прекрасно чувствую в «Локомотиве».
- Магкеев провел 15 матчей в этом сезоне.
- Он воспитанник «Локомотива».
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Источник: «Спорт-Экспресс»