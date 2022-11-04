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    Зайнутдинов оценил результаты ЦСКА в этом сезоне РПЛ

    Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов подвел итоги первого круга чемпионата России для своей команды.

    – Бахтиер, ровно половина чемпионата позади. Твои итоги – что получилось, что не очень?

    – Первые игры у нас очень хорошо получались, стабильно набирали очки, побеждали. Осенью чуть-чуть разладилось – в каждой игре создавали много моментов, но не всегда удавалось превратить их в голы.

    Я бы даже сказал, что немного пропала уверенность в работе с мячом, не все получалось в завершающей стадии. Ну и травмы тоже нас подкосили, выбыли почти все номинальные защитники.

    – Федотов тоже часто говорит про плохую реализацию моментов. Есть понимание, как это исправлять?

    – Владимир Валентинович уже шутит, что нам надо в церковь сходить, а мне лично в мечеть! А если серьезно, то он советует нам быть хладнокровнее.

    Самое главное, что голевые моменты вообще есть, это хороший знак. А реализация обязательно придет, просто надо и дальше полностью выкладываться на каждой тренировке, в каждом матче и проявить терпение.

    – В плане качества игры какой матч тебе самому больше понравился?

    – Хорошая встреча была с «Краснодаром», когда победили 4:1. Мы показали всю свою мощь.

    Ну и дерби со «Спартаком», которое завершилось вничью (2:2). Очень хотелось победить, но, к сожалению, не получилось.

    • ЦСКА набрал 29 очков в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает 2-е место в лиге.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 10 баллов.

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    Источник: сайт ЦСКА

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