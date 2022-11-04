Глушаков прокомментировал свое отсутствие в заявке «Химок» на матч с «Оренбургом»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о состоянии своего здоровья.

«С физической формой всe нормально, но есть небольшой ушиб. Как раз по этой причине и не играю с «Оренбургом». Думаю, ещe пару дней пропущу.

С тренером поговорили – всe нормально. Никакого конфликта с Гогниевым нет. Дисквалификация – не очень позитивный момент. Посмотрим», – заявил Глушаков.

В прошлую субботу Глушакова заменили на 35-й минуте матча с «Динамо» (1:6).

Тренер «Химок» Спартак Гогниев комментировал замену хавбека матом.

Покинув поле, футболист отправился сразу в раздевалку, а затем в тот же день играл в Медиалиге.

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