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    Глушаков прокомментировал свое отсутствие в заявке «Химок» на матч с «Оренбургом»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о состоянии своего здоровья.

    «С физической формой всe нормально, но есть небольшой ушиб. Как раз по этой причине и не играю с «Оренбургом». Думаю, ещe пару дней пропущу.

    С тренером поговорили – всe нормально. Никакого конфликта с Гогниевым нет. Дисквалификация – не очень позитивный момент. Посмотрим», – заявил Глушаков.

    • В прошлую субботу Глушакова заменили на 35-й минуте матча с «Динамо» (1:6).
    • Тренер «Химок» Спартак Гогниев комментировал замену хавбека матом.
    • Покинув поле, футболист отправился сразу в раздевалку, а затем в тот же день играл в Медиалиге.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +66319

      portero 4 минуты назад

      Химкам судейка сегодня поможет очки набрать, садиков с пенальти леаого забьёт....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +368

      Таврида 52 минуты назад

      Фсё, слился Глушаков, теперь только в Медиалиге играть.

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