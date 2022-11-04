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    «Барселона» нашла замену для Пике, завершающего карьеру

    «Барселона» намерена подписать нового центрального защитника в январе.

    Клуб собирается усилить оборону во время зимнего трансферного окна из-за ухода Жерара Пике.

    Каталонцы возобновили интерес к Иньиго Мартинесу из «Атлетика».

    • Пике решил закончить карьеру в 35 лет.
    • «Барса» не смогла купить Иньиго прошлым летом, но договорилась с ним о переходе в 2023 году на правах свободного агента.
    • Рыночная стоимость 31-летнего испанца – 20 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12094

      DeStar 50 минут назад

      мартинес норм кстати

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