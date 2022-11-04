«Барселона» нашла замену для Пике, завершающего карьеру

«Барселона» намерена подписать нового центрального защитника в январе.
Клуб собирается усилить оборону во время зимнего трансферного окна из-за ухода Жерара Пике.
Каталонцы возобновили интерес к Иньиго Мартинесу из «Атлетика».
- Пике решил закончить карьеру в 35 лет.
- «Барса» не смогла купить Иньиго прошлым летом, но договорилась с ним о переходе в 2023 году на правах свободного агента.
- Рыночная стоимость 31-летнего испанца – 20 миллионов евро.
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Источник: Mundo Deportivo