РПЛ назвала лучшего тренера лиги в октябре

Соглашусь с товарищами..
Гончаренко и Личка - однозначно!
Ну и Абаскаль пожалуй третьим быть должен..
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре.
«Виктор Михайлович стал вторым в голосовании болельщиков, лишь на несколько процентов уступив Гильермо Абаскалю.
У легенд РПЛ тренер «Урала» и Марцел Личка получили по 2 голоса, а комментаторы «Матч Премьер» признали Ганчаренко лучшим практически единогласно. Его выбрали 4 из 5 экспертов», – сообщает пресс-служба лиги.
- «Урал» набрал 13 очков в 5 матчах РПЛ в октябре.
- Команда идет на 10-м месте.
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