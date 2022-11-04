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    РПЛ назвала лучшего тренера лиги в октябре

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре.

    «Виктор Михайлович стал вторым в голосовании болельщиков, лишь на несколько процентов уступив Гильермо Абаскалю.

    У легенд РПЛ тренер «Урала» и Марцел Личка получили по 2 голоса, а комментаторы «Матч Премьер» признали Ганчаренко лучшим практически единогласно. Его выбрали 4 из 5 экспертов», – сообщает пресс-служба лиги.

    • «Урал» набрал 13 очков в 5 матчах РПЛ в октябре.
    • Команда идет на 10-м месте.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 11:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7530

      BarStep 1 час назад

      Соглашусь с товарищами..
      Гончаренко и Личка - однозначно!
      Ну и Абаскаль пожалуй третьим быть должен..

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