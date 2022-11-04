РПЛ назвала лучшего тренера лиги в октябре

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре.

«Виктор Михайлович стал вторым в голосовании болельщиков, лишь на несколько процентов уступив Гильермо Абаскалю.

У легенд РПЛ тренер «Урала» и Марцел Личка получили по 2 голоса, а комментаторы «Матч Премьер» признали Ганчаренко лучшим практически единогласно. Его выбрали 4 из 5 экспертов», – сообщает пресс-служба лиги.

«Урал» набрал 13 очков в 5 матчах РПЛ в октябре.

Команда идет на 10-м месте.

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