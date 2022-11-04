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    Директор «Оренбурга»: «Капленко все‑таки не дождался вызова в сборную России»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что полузащитник Кирилл Капленко до последнего рассчитывал получить приглашение в сборную России

    «Кирилл получил свой первый вызов. Он все‑таки не дождался вызова в сборную России, поэтому поедет играть за белорусов, у Сычевого «терпелка» оказалась длиннее.

    Когда Сыча поздравляли с включением в расширенный состав сборной, как раз обсуждали, говорю: «Капля, может быть, еще потерпишь чуть‑чуть?» Он столько ждал… К белорусам отпустили с условием, что будет там капитаном и дадут играть по 90 минут!

    А если без шуток, то это тоже неплохо. Все‑таки международный опыт никому не повредит — ни ему, ни нам внутри команды. Пусть пацан развивается. «Оренбург» становится стартовой площадкой для игроков из разных сборных. Осталось по нашим аргентинцам договориться», — сказал Андреев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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