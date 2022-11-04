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    Определились все участники плей-офф Лиги Европы

    Завершился групповой этап Лиги Европы сезона-2022/23.

    Таким образом, стали известны все участники плей-офф турнира.

    Победители групп: «Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Юнион СЖ», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фрайбург», «Ференцварош».

    Команды, занявшие вторые места: ПСВ, «Ренн», «Рома», «Унион», «Манчестер Юнайтед», «Мидтьюлланд», «Нант», «Монако».

    Клубы из Лиги чемпионов: «Барселона», «Севилья», «Байер», «Ювентус», «Спортинг», «Аякс», «Зальцбург», «Шахтер».

    • Жеребьевка первого раунда плей-офф ЛЕ состоится 7 ноября.
    • Стыковые матчи пройдут 16 и 23 февраля.
    • Игры 1/8 финала запланированы на 9 и 16 марта.

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    Источник: «Бомбардир»

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