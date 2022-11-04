Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Завершился групповой этап Лиги Европы сезона-2022/23.
Таким образом, стали известны все участники плей-офф турнира.
Победители групп: «Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Юнион СЖ», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фрайбург», «Ференцварош».
Команды, занявшие вторые места: ПСВ, «Ренн», «Рома», «Унион», «Манчестер Юнайтед», «Мидтьюлланд», «Нант», «Монако».
Клубы из Лиги чемпионов: «Барселона», «Севилья», «Байер», «Ювентус», «Спортинг», «Аякс», «Зальцбург», «Шахтер».
- Жеребьевка первого раунда плей-офф ЛЕ состоится 7 ноября.
- Стыковые матчи пройдут 16 и 23 февраля.
- Игры 1/8 финала запланированы на 9 и 16 марта.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «Бомбардир»