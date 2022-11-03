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  • Капитан «Торпедо»: «Я пропивал всю зарплату с алкашами, спал на вокзалах и в лесу»

Капитан «Торпедо»: «Я пропивал всю зарплату с алкашами, спал на вокзалах и в лесу»

3 ноября 2022, 23:46
5

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов рассказал о том, как злоупотреблял алкоголем.

«В Белгороде зарабатывал 50 тысяч рублей в месяц. А у меня уже двое детей было. Приохренел немного, когда увидел контракт. Хорошо, что хотя бы своя квартира была.

Вот и думаешь: «50 тысяч, Вторая лига, что делать?» И понеслась синька. Зарплату повышали каждые полгода, но я все пропивал. Тысяч по 150 в месяц в пивнушках и рюмочных бухал с алкашами. Всех поил. Спал на вокзалах и в лесу.

Низшая точка – весной 2017-го. Надо было выбирать: уходить в подвал или вылезать и начинать новую жизнь. Я вставал утром, выпивал пива прямо перед тренировкой.

Меня любили тренеры, многое прощали, но тут даже они уже говорили: «Хорош». Жена со мной не разговаривала, домой приходил в дребедень. Дома – ругань, чуть ли не до развода. Приезжал – и нажирался. Жена даже показывала фотографии, как дети мне, пьяному, подушки под голову подкладывали.

В один из таких дней приехал домой, наорал на нее, поругались сильно. Она думала, что я уехал в Белгород на тренировку, а я остался – и пошел в рюмочную. Нашвырялся там.

Помню, иду из рюмочной и чувствую, что падаю, но руки перед собой поставить не могу – и падаю плашмя. Встаю весь в кровище, иду дальше, дохожу до дома весь разодранный. Жена увидела – у нее началась паника. Ей плохо, давление, обливала себя водой.

Утром встаю, вижу в зеркало, что все лицо разбито. Смотрю на себя: весь грязный, в крови. А мне на тренировку в Белгород. Замазался зеленкой, поехал на тренировку, после нее взял пивка, поправился. Готовлюсь к игре через два дня.

И жена говорит: «После игры можешь не возвращаться». Потом мы все-таки договорились, что вернусь. Но она предупредила: «Будет хоть капля запаха – разводимся, больше вместе не живем».

После матча мы всегда останавливались, брали себе еды и пива в дорогу. Я взял себе в автобус четыре банки и сказал ребятам, нашей компании на заднем сиденье: «Смотрите, это последнее пиво. Больше в жизни не выпью ни капли алкоголя». Выпил две банки – и вернулся утром домой уже без перегара.

И все. С того дня вообще не пью. Уже пять лет и три месяца. И ни разу не хотелось сорваться. Наверное, в голове откладывались фотографии, дети, понимание, что я бухой постоянно», – сказал 33-летний капитан «Торпедо».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Торпедо Самсонов Артем
Комментарии (5)
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Persona_non_Grata
1667512361
Капитан "Торпадо" зашил "торпеду" )))
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NewLife
1667512677
Жесть
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Snek
1667515997
"Уже пять лет и три месяца. И ни разу не хотелось сорваться." Так все алкоголики говорят и точный срок до дня помнят, потому что выпить ещё охота. Но хорошо что у этого осознание появилось. Жена у него молодец.
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vick-north-west
1667524403
А теперь в Белгороде такое творится, хочешь-не хочешь запьёшь. Лучше не возвращаться.
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alefreddy
1667550245
молодец работу и семью сохранил
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