«Мы из бармена сделали игрока такого уровня!». Президент «Оренбурга» – о Сычевом в сборной

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал включение нападающего Владимира Сычевого в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

«Мы предвидели это. Я два дня назад высказывался насчет того, что Сычевой находится в хорошей форме, и Карпину стоит обратить внимание на нашего игрока.

Возможно, меня услышали. «Оренбург» радуется этому успеху. Можем себя в грудь стучать! Мы из недавнего бармена сделали игрока такого уровня! Это достижение клуба!

Отметим ли в баре это? Как-нибудь разберемся (смеется). Когда он начал в том числе и в октябре сделал дубль в матчах с «Динамо» и ЦСКА, это о многом говорит», – сказал Еремякин.

17 ноября сборная России проведет товарищескую встречу с Таджикистаном.

Также есть вероятность проведения игры с Узбекистаном.

В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Форварда «Оренбурга» признали лучшим игроком РПЛ в октябре.

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