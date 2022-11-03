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    «Мы из бармена сделали игрока такого уровня!». Президент «Оренбурга» – о Сычевом в сборной

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал включение нападающего Владимира Сычевого в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

    «Мы предвидели это. Я два дня назад высказывался насчет того, что Сычевой находится в хорошей форме, и Карпину стоит обратить внимание на нашего игрока.

    Возможно, меня услышали. «Оренбург» радуется этому успеху. Можем себя в грудь стучать! Мы из недавнего бармена сделали игрока такого уровня! Это достижение клуба!

    Отметим ли в баре это? Как-нибудь разберемся (смеется). Когда он начал в том числе и в октябре сделал дубль в матчах с «Динамо» и ЦСКА, это о многом говорит», – сказал Еремякин.

    • 17 ноября сборная России проведет товарищескую встречу с Таджикистаном.
    • Также есть вероятность проведения игры с Узбекистаном.
    • В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Форварда «Оренбурга» признали лучшим игроком РПЛ в октябре.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23445

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Да ни хера вы ещё ни из кого не сделали, выскочки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5233

      Enter2006 54 минуты назад

      Как бы из него не получился "Кокорин-2", характер ещё тот...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +754

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Сычевой талантлив бесспорно, лишь бы не получился "однодневка", вроде Агаларова

      0
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      Рейтинг: +518

      Эном айс 1 час назад

      Сборной нужны ещё барберы ,профессиональные капельники и специалисты по осветлению сосков.. Нет таких на примете?

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