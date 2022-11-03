«Мы из бармена сделали игрока такого уровня!». Президент «Оренбурга» – о Сычевом в сборной

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал включение нападающего Владимира Сычевого в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.
«Мы предвидели это. Я два дня назад высказывался насчет того, что Сычевой находится в хорошей форме, и Карпину стоит обратить внимание на нашего игрока.
Возможно, меня услышали. «Оренбург» радуется этому успеху. Можем себя в грудь стучать! Мы из недавнего бармена сделали игрока такого уровня! Это достижение клуба!
Отметим ли в баре это? Как-нибудь разберемся (смеется). Когда он начал в том числе и в октябре сделал дубль в матчах с «Динамо» и ЦСКА, это о многом говорит», – сказал Еремякин.
- 17 ноября сборная России проведет товарищескую встречу с Таджикистаном.
- Также есть вероятность проведения игры с Узбекистаном.
- В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- Форварда «Оренбурга» признали лучшим игроком РПЛ в октябре.
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Источник: «Спорт-Экспресс»