«Карпину надо присмотреться». Президент «Оренбурга» – о вызове Сычевого в сборную

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, заслужил ли нападающий Владимир Сычевой вызов в сборную России.
«Я не вызываю в сборную, но, с моей точки зрения, Карпину надо присмотреться к Сычевому.
«Оренбург» посчитает за честь отправить Володю в расположение национальной команды.
Он уже заслужил вызов в сборную, чтобы его проверили в деле, посмотрели на него», – сказал Еремякин.
- В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- Форвард готов зимой вести переговоры с другими клубами.
- Сборная России в ноябре проведет товарищеские встречи с Таджикистаном и, вероятно, Узбекистаном.
Источник: «Матч ТВ»