«Карпину надо присмотреться». Президент «Оренбурга» – о вызове Сычевого в сборную

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, заслужил ли нападающий Владимир Сычевой вызов в сборную России.

«Я не вызываю в сборную, но, с моей точки зрения, Карпину надо присмотреться к Сычевому.

«Оренбург» посчитает за честь отправить Володю в расположение национальной команды.

Он уже заслужил вызов в сборную, чтобы его проверили в деле, посмотрели на него», – сказал Еремякин.