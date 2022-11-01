Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Карпину надо присмотреться». Президент «Оренбурга» – о вызове Сычевого в сборную

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос, заслужил ли нападающий Владимир Сычевой вызов в сборную России.

    «Я не вызываю в сборную, но, с моей точки зрения, Карпину надо присмотреться к Сычевому.

    «Оренбург» посчитает за честь отправить Володю в расположение национальной команды.

    Он уже заслужил вызов в сборную, чтобы его проверили в деле, посмотрели на него», – сказал Еремякин.

    • В этом сезоне Сычевой забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Форвард готов зимой вести переговоры с другими клубами.
    • Сборная России в ноябре проведет товарищеские встречи с Таджикистаном и, вероятно, Узбекистаном.

    Новости по теме
    Агент: «Сычевой и Марин все уладили. Драки после матча не было»
    Директор «Оренбурга»: «Никакой топ-клуб не будет бороться за Сычевого по итогам полугода»
    Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в октябре 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11