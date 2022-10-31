Сычевой готов зимой вести переговоры с другими клубами

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой дал комментарий по поводу своего будущего.

«Что будет этой зимой? Я не думаю об этом, я нахожусь в «Оренбурге» и думаю о команде, о том, как ей помогать и забивать как можно больше.

Время покажет, должен я сейчас уйти или не должен, будут какие‑то предложения или нет. Если будут хорошие предложения, конечно, буду рассматривать.

Уйти зимой или выждать паузу? Смотря, какие предложения будут. Если будет команда как «Оренбург» – смысл? Я тут освоился, много хороших друзей. Если будут топ‑клубы, можно рассмотреть.

«Локомотив»? Был и будет топ‑клубом. Неважно, что они находятся сейчас внизу таблицы. Думаю, они еще свое наберут. Как вариант я бы рассмотрел», – сказал 26‑летний футболист.