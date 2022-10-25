Сычевой назвал пять клубов РПЛ, в которые хотел бы перейти

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о своем будущем.
— Вас уже начинают сватать в ведущие клубы РПЛ. Говорят, из «Оренбурга» кратчайший путь в «Зенит».
— Да я не думаю о завтрашнем дне: куда я попаду, где буду играть. Просто живу одним днем. Сегодня я в «Оренбурге», все мысли об этой команде. И я бы еще хотел прояснить одну вещь.
— Какую?
— Журналисты, видимо, меня не так поняли. Написали, что я мечтаю играть в «Спартаке». Я лишь сказал, что мне нравится эта команда. Не более того. Если возникнет такая возможность, конечно, ее рассмотрю. Но ее же нет.
Понятно, что хотелось бы попробовать свои силы в любой топовой российской команде — «Динамо», «Зенит», ЦСКА, «Локо», «Спартак». Как будет — так и будет.
— Но у вас есть футбольная мечта?
— Повторюсь. Может, это и покажется странным, но я живу сейчас одним днем. Мне надо работать. А время покажет, на что я в итоге наработал. Кто знает... Может, окажусь в Европе. А может, останусь в России.
- В этом сезоне 26-летний Сычевой забил 13 голов и сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
- Контракт форварда с «Оренбургом» истекает в июне 2023 года.