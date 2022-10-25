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Сычевой назвал пять клубов РПЛ, в которые хотел бы перейти

25 октября 2022, 12:57
7

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о своем будущем.

— Вас уже начинают сватать в ведущие клубы РПЛ. Говорят, из «Оренбурга» кратчайший путь в «Зенит».

— Да я не думаю о завтрашнем дне: куда я попаду, где буду играть. Просто живу одним днем. Сегодня я в «Оренбурге», все мысли об этой команде. И я бы еще хотел прояснить одну вещь.

— Какую?

— Журналисты, видимо, меня не так поняли. Написали, что я мечтаю играть в «Спартаке». Я лишь сказал, что мне нравится эта команда. Не более того. Если возникнет такая возможность, конечно, ее рассмотрю. Но ее же нет.

Понятно, что хотелось бы попробовать свои силы в любой топовой российской команде — «Динамо», «Зенит», ЦСКА, «Локо», «Спартак». Как будет — так и будет.

— Но у вас есть футбольная мечта?

— Повторюсь. Может, это и покажется странным, но я живу сейчас одним днем. Мне надо работать. А время покажет, на что я в итоге наработал. Кто знает... Может, окажусь в Европе. А может, останусь в России.

  • В этом сезоне 26-летний Сычевой забил 13 голов и сделал 1 ассист в 14 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
  • Контракт форварда с «Оренбургом» истекает в июне 2023 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Динамо ЦСКА Локомотив Спартак Писарский Владимир
Комментарии (7)
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Obojaemiy
1666693827
Один тоже так в прошлом году заявлял..что я тут хочу играть, там хочу... а сейчас в тереке лавку протирает...
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piligrim1986
1666693872
пхаха
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ААМ
1666695272
В игру Зенита точно впишется.
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Bozigit
1666695498
Услышали
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alefreddy
1666698054
надо брать Бальде не факт что заиграет
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nurslan
1666706937
Нет, Локо он нужен,тянуть будет
Ответить
zigbert
1666714438
Голевое чутье у него есть. Если будет так продолжать играть и после перерыва то большие клубы могут заинтересоваться в нем.
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