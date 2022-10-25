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    Сычевой назвал пять клубов РПЛ, в которые хотел бы перейти

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о своем будущем.

    — Вас уже начинают сватать в ведущие клубы РПЛ. Говорят, из «Оренбурга» кратчайший путь в «Зенит».

    — Да я не думаю о завтрашнем дне: куда я попаду, где буду играть. Просто живу одним днем. Сегодня я в «Оренбурге», все мысли об этой команде. И я бы еще хотел прояснить одну вещь.

    — Какую?

    — Журналисты, видимо, меня не так поняли. Написали, что я мечтаю играть в «Спартаке». Я лишь сказал, что мне нравится эта команда. Не более того. Если возникнет такая возможность, конечно, ее рассмотрю. Но ее же нет.

    Понятно, что хотелось бы попробовать свои силы в любой топовой российской команде — «Динамо», «Зенит», ЦСКА, «Локо», «Спартак». Как будет — так и будет.

    — Но у вас есть футбольная мечта?

    — Повторюсь. Может, это и покажется странным, но я живу сейчас одним днем. Мне надо работать. А время покажет, на что я в итоге наработал. Кто знает... Может, окажусь в Европе. А может, останусь в России.

    • В этом сезоне 26-летний Сычевой забил 13 голов и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
    • Контракт форварда с «Оренбургом» истекает в июне 2023 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1657

      alefreddy 41 минуту назад

      надо брать Бальде не факт что заиграет

      0
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      Рейтинг: +2014

      Bozigit 1 час назад

      Услышали

      0
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      Рейтинг: +4609

      ААМ 1 час назад

      В игру Зенита точно впишется.

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      Рейтинг: +7907

      piligrim1986 1 час назад

      пхаха

      0
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      Рейтинг: +1378

      Obojaemiy 1 час назад

      Один тоже так в прошлом году заявлял..что я тут хочу играть, там хочу... а сейчас в тереке лавку протирает...

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