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    Сычевой – лучший игрок РПЛ в октябре

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой признан лучшим футболистом российской Премьер-лиги по итогам октября.

    За него проголосовали все легенды РПЛ и большинство экспертов «Матч Премьер».

    Болельщики выбрали форварда ЦСКА Федора Чалова.

    • В октябре Сычевой провел 5 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
    • Помимо него и Чалова, на награду претендовали Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак») и Алексей Каштанов («Урал»).

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1301

      Узб@гоеный 2 часа назад

      Странный выбор. Явно признали авансом за может будущие заслуги. Гыгыгы

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