Сычевой – лучший игрок РПЛ в октябре

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой признан лучшим футболистом российской Премьер-лиги по итогам октября.

За него проголосовали все легенды РПЛ и большинство экспертов «Матч Премьер».

Болельщики выбрали форварда ЦСКА Федора Чалова.

В октябре Сычевой провел 5 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Помимо него и Чалова, на награду претендовали Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак») и Алексей Каштанов («Урал»).

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