Сычевой – лучший игрок РПЛ в октябре

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой признан лучшим футболистом российской Премьер-лиги по итогам октября.
За него проголосовали все легенды РПЛ и большинство экспертов «Матч Премьер».
Болельщики выбрали форварда ЦСКА Федора Чалова.
- В октябре Сычевой провел 5 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
- Помимо него и Чалова, на награду претендовали Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак») и Алексей Каштанов («Урал»).
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Источник: телеграм-канал РПЛ