Владелец «Карагюмрюка»: «Пирло безумно нравится игра Оздоева!»

Владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма рассказал, как главный тренер клуба Андреа Пирло оценивает игру полузащитника Магомеда Оздоева.
— Что о Магомеде говорит главный тренер команды?
— Пирло безумно нравится игра Оздоева! Я это точно знаю.
— Как это проявляется?
— Не могу сказать, просто знаю.
— А сами вы разговариваете с Оздоевым насчет его выступлений?
— Нет-нет, мы не разговариваем насчет его выступлений за клуб. Это не моя работа.
- Летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» на правах свободного агента.
- В этом сезоне он сделал 1 ассист в 10 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»