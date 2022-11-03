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  • Владелец «Карагюмрюка»: «Пирло безумно нравится игра Оздоева!»

Владелец «Карагюмрюка»: «Пирло безумно нравится игра Оздоева!»

3 ноября 2022, 17:18

Владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма рассказал, как главный тренер клуба Андреа Пирло оценивает игру полузащитника Магомеда Оздоева.

Что о Магомеде говорит главный тренер команды?

— Пирло безумно нравится игра Оздоева! Я это точно знаю.

Как это проявляется?

— Не могу сказать, просто знаю.

А сами вы разговариваете с Оздоевым насчет его выступлений?

— Нет-нет, мы не разговариваем насчет его выступлений за клуб. Это не моя работа.

  • Летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» на правах свободного агента.
  • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 10 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Карагюмрюк Оздоев Магомед Пирло Андреа
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