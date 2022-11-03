Владелец «Карагюмрюка»: «Пирло безумно нравится игра Оздоева!»

Владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма рассказал, как главный тренер клуба Андреа Пирло оценивает игру полузащитника Магомеда Оздоева.

— Что о Магомеде говорит главный тренер команды?

— Пирло безумно нравится игра Оздоева! Я это точно знаю.

— Как это проявляется?

— Не могу сказать, просто знаю.

— А сами вы разговариваете с Оздоевым насчет его выступлений?

— Нет-нет, мы не разговариваем насчет его выступлений за клуб. Это не моя работа.

Летом Оздоев перешел в «Карагюмрюк» из «Зенита» на правах свободного агента.

В этом сезоне он сделал 1 ассист в 10 матчах.

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