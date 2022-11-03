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    Семин уверен, что Хвича перейдет в «Реал»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о будущем полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    «Сейчас Хвича делает все для того, чтобы прийти к своей мечте. Думаю, что однажды мы сможем увидеть его в мадридском «Реале».

    Сегодня у него все хорошо в «Наполи», он играет и забивает голы. Тренер ему доверят, а это самое главное», — сказал Семин.

    • «Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.
    • Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
    • В этом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2625

      BlackMurder 16 минут назад

      Ну теоретически возможно, а там фиг его знает, тут он раскрылся , а Реал , как мы знаем таланты губит, как орешки щелкая

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