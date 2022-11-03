Семин уверен, что Хвича перейдет в «Реал»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о будущем полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Сейчас Хвича делает все для того, чтобы прийти к своей мечте. Думаю, что однажды мы сможем увидеть его в мадридском «Реале».

Сегодня у него все хорошо в «Наполи», он играет и забивает голы. Тренер ему доверят, а это самое главное», — сказал Семин.

«Наполи» купил Хвичу за 10 миллионов евро.

Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

В этом сезоне футболист забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию