«Если позвонит Карпин, возьму билет и сразу же полечу». Прокоп – о вызове в сборную

Полузащитник «Ботева» Михаил Прокопьев, более известный как Прокоп, высказался о возможном приглашении в сборную России.

– Салама из «Броуков» вызвали в расширенный список сборной Таджикистана. Можешь себе представить, что Карпин тебя вызовет в сборную?

– Об основной сборной я еще не думал, если честно. Сейчас есть повышенное внимание, конечно, из‑за отъезда в Европу.

Но нужно как минимум провести матчи, начать официально сезон. Там, думаю, тот, кому надо, посмотрит игры, и всю информацию передадут.

– Допустим, тебе звонит Карпин и говорит: «Миша, готов в Новогорск приехать?». Что ты ответишь?

– Конечно, готов. Я сам себе возьму билет [из Болгарии] и сразу же полечу.