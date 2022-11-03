«Если позвонит Карпин, возьму билет и сразу же полечу». Прокоп – о вызове в сборную

Полузащитник «Ботева» Михаил Прокопьев, более известный как Прокоп, высказался о возможном приглашении в сборную России.
– Салама из «Броуков» вызвали в расширенный список сборной Таджикистана. Можешь себе представить, что Карпин тебя вызовет в сборную?
– Об основной сборной я еще не думал, если честно. Сейчас есть повышенное внимание, конечно, из‑за отъезда в Европу.
Но нужно как минимум провести матчи, начать официально сезон. Там, думаю, тот, кому надо, посмотрит игры, и всю информацию передадут.
– Допустим, тебе звонит Карпин и говорит: «Миша, готов в Новогорск приехать?». Что ты ответишь?
– Конечно, готов. Я сам себе возьму билет [из Болгарии] и сразу же полечу.
Источник: «Матч ТВ»