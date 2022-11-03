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    «Если позвонит Карпин, возьму билет и сразу же полечу». Прокоп – о вызове в сборную

    Полузащитник «Ботева» Михаил Прокопьев, более известный как Прокоп, высказался о возможном приглашении в сборную России.

    – Салама из «Броуков» вызвали в расширенный список сборной Таджикистана. Можешь себе представить, что Карпин тебя вызовет в сборную?

    – Об основной сборной я еще не думал, если честно. Сейчас есть повышенное внимание, конечно, из‑за отъезда в Европу.

    Но нужно как минимум провести матчи, начать официально сезон. Там, думаю, тот, кому надо, посмотрит игры, и всю информацию передадут.

    – Допустим, тебе звонит Карпин и говорит: «Миша, готов в Новогорск приехать?». Что ты ответишь?

    – Конечно, готов. Я сам себе возьму билет [из Болгарии] и сразу же полечу.

    • Прокоп перешел в «Ботев» из медиаклуба «Амкал».
    • Воспитаннику «Зенита» в августе исполнилось 20 лет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16223

      Fusballer 38 минут назад

      Кто это?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +842

      Rabinovi_ch > Fusballer 14 минут назад

      Какой-то Прокоп из Ботева.

      Как Укроп из Ботаники.

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