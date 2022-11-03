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  • «Если позвонит Карпин, возьму билет и сразу же полечу». Прокоп – о вызове в сборную

«Если позвонит Карпин, возьму билет и сразу же полечу». Прокоп – о вызове в сборную

3 ноября 2022, 09:09
4

Полузащитник «Ботева» Михаил Прокопьев, более известный как Прокоп, высказался о возможном приглашении в сборную России.

– Салама из «Броуков» вызвали в расширенный список сборной Таджикистана. Можешь себе представить, что Карпин тебя вызовет в сборную?

– Об основной сборной я еще не думал, если честно. Сейчас есть повышенное внимание, конечно, из‑за отъезда в Европу.

Но нужно как минимум провести матчи, начать официально сезон. Там, думаю, тот, кому надо, посмотрит игры, и всю информацию передадут.

– Допустим, тебе звонит Карпин и говорит: «Миша, готов в Новогорск приехать?». Что ты ответишь?

– Конечно, готов. Я сам себе возьму билет [из Болгарии] и сразу же полечу.

  • Прокоп перешел в «Ботев» из медиаклуба «Амкал».
  • Воспитаннику «Зенита» в августе исполнилось 20 лет.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Ботев Прокоп Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Fusballer
1667458647
Кто это?
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alefreddy
1667466389
кто таков и что за новый лидер сборной
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zigbert
1667485257
Проще всего вернуться и играть в РПЛ.
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