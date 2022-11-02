Божович: «Мне никогда не надоест работать в России. Я вошел в историю российского футбола»

Бывший тренер «Локомотива», «Динамо» и других клубов РПЛ Миодраг Божович готов вернуться в Россию.

– Хотели ли бы еще поработать в России?

– Я провел много времени в этой стране. Но я не знаю, кому еще могу быть там интересен.

– Вам не надоело работать в России?

– Нет. Мне никогда не надоест работать в вашей стране. Я люблю Россию. Для меня это родная страна, чувствую себя там, как дома, это моя страна.

– Что с вашей карьерой будет дальше?

– Пока сложно сказать. Но в поиске команды мне обязательно поможет то, что я хорошо работал в России. У меня серьезный опыт и, я думаю, у меня будет достойное предложение. Я работал во многих российских командах, причем успешно. Вошел в историю российского футбола, меня всегда будут вспоминать, чему я очень рад.

Последним местом работы черногорца был тульский «Арсенал».

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