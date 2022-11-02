Никифоров назвал главные разочарования сезона РПЛ

Тренер сборной России Юрий Никифоров высказался о главных разочарованиях сезона РПЛ.

«Самое большое разочарование первой половины сезона – «Химки» и «Торпедо». В подмосковном клубе просто не понятно, что происходит. Не хотел бы говорить плохих слов, но после ухода Юрана клуб разочаровывает. Видимо, там что-то происходит внутри команды, иначе быть не может. В «Химках» есть играющие ребята, которые показывали нормальный футбол.

«Торпедо» очень жалко, команда с большими традициями. Видимо, они не очень хорошо поработали над тем, чтобы усилиться. В высшую лигу вышли, но уровень другой, это сказывается и это прекрасно видно. У них очень много возрастных игроков. Им будет очень тяжело, если Андрей Талалаев не сотворит какое-то чудо. Но я в чудо мало верю, думаю, его не случится», – сказал Никифоров.

Команды идут в зоне вылета РПЛ.

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