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    Агент Божовича: «Миодраг 100 процентов рассмотрел бы предложение «Химок»

    Срджан Еремич, агент тренера Миодрага Божовича, заявил, что его клиент готов рассмотреть предложение от «Химок».

    — Думаю, Миодраг сто процентов рассмотрел бы предложение из «Химок». Не могу сказать за него, что он согласился бы, но подумал бы точно.

    — Есть ли сейчас у Миодрага какие-то варианты?

    — Были предложения из Саудовской Аравии и Кипра. Что-то было конкретно, что-то осталось на стадии интересов. На данный момент Миодраг готов рассматривать все предложения, особенно из России.

    • Последней командой Божовича в России был тульский «Арсенал».
    • Он вылетел вместе с клубом из РПЛ, после чего уехал из страны.

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    Источник: «РБ Спорт»

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