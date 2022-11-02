Агент Божовича: «Миодраг 100 процентов рассмотрел бы предложение «Химок»

Срджан Еремич, агент тренера Миодрага Божовича, заявил, что его клиент готов рассмотреть предложение от «Химок».

— Думаю, Миодраг сто процентов рассмотрел бы предложение из «Химок». Не могу сказать за него, что он согласился бы, но подумал бы точно.

— Есть ли сейчас у Миодрага какие-то варианты?

— Были предложения из Саудовской Аравии и Кипра. Что-то было конкретно, что-то осталось на стадии интересов. На данный момент Миодраг готов рассматривать все предложения, особенно из России.

Последней командой Божовича в России был тульский «Арсенал».

Он вылетел вместе с клубом из РПЛ, после чего уехал из страны.

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