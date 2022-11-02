Алдонин ответил Божовичу: «ЦСКА работал с судьями в финале Кубка? После драки кулаками не машут»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал слова экс-тренера «Амкара» Миодрага Божовича, который заявил, что столичный клуб победил в финале Кубка России-2008 с помощью судей.
«ЦСКА работал с судьями? В финале Кубка России? После драки кулаками не машут.
Пенять на судей в финале Кубка России — это слабая позиция. У «Амкара» были все шансы, они вели 2:0. А в итоге проиграли нам по пенальти.
Божович до сих пор помнит этот финал, может быть, душевная боль у него, эмоции сыграли у Миодрага» — сказал Алдонин.
- Божович занимал 4-е место в РПЛ с «Амкаром» и выигрывал Кубок России с «Ростовом».
- Последим его клубом в России был тульский «Арсенал», который он покинул после вылета из РПЛ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»