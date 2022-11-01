Бышовец: «Зенит» напоминает клуб АПЛ. Семак – лучший тренер России, альтернативы нет»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о «Зените».
«Сегодняшний «Зенит» — это команда, которая напоминает мне клуб АПЛ, имеющий два равноценных состава. У петербуржцев в резерве есть игроки национальной сборной: Ерохин, Сутормин, Мостовой.
При этом, уровень игры, стиль, организация — всe это лежит в основном на иностранцах. В этом Юрий Гаврилов прав. Но сегодня мы наблюдаем такую же картину в ЦСКА, «Спартаке».
Что касается критерия, по которому определяется лучший тренер, то это, конечно, результат. И Семак достигает этого результата — впрочем, как и все его предшественники. Он лучший тренер России, альтернативы ему нет.
Карпин? У него ограничены возможности: потенциал «Ростова» несравним с зенитовским, ведь он во многом определяется финансовыми возможностями. Также класс тренера можно определять результатами в еврокубках, но сейчас мы совершенно не можем использовать этот критерий, — сказал Бышовец.
- «Зенит» завершил 1-й круг РПЛ без поражений.
- Команда набрала 39 очков в 15 турах.
- Отрыв от «Спартака» – 7 баллов.