Бышовец: «Зенит» напоминает клуб АПЛ. Семак – лучший тренер России, альтернативы нет»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о «Зените».

«Сегодняшний «Зенит» — это команда, которая напоминает мне клуб АПЛ, имеющий два равноценных состава. У петербуржцев в резерве есть игроки национальной сборной: Ерохин, Сутормин, Мостовой.

При этом, уровень игры, стиль, организация — всe это лежит в основном на иностранцах. В этом Юрий Гаврилов прав. Но сегодня мы наблюдаем такую же картину в ЦСКА, «Спартаке».

Что касается критерия, по которому определяется лучший тренер, то это, конечно, результат. И Семак достигает этого результата — впрочем, как и все его предшественники. Он лучший тренер России, альтернативы ему нет.

Карпин? У него ограничены возможности: потенциал «Ростова» несравним с зенитовским, ведь он во многом определяется финансовыми возможностями. Также класс тренера можно определять результатами в еврокубках, но сейчас мы совершенно не можем использовать этот критерий, — сказал Бышовец.