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    Бышовец: «Зенит» напоминает клуб АПЛ. Семак – лучший тренер России, альтернативы нет»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о «Зените».

    «Сегодняшний «Зенит» — это команда, которая напоминает мне клуб АПЛ, имеющий два равноценных состава. У петербуржцев в резерве есть игроки национальной сборной: Ерохин, Сутормин, Мостовой.

    При этом, уровень игры, стиль, организация — всe это лежит в основном на иностранцах. В этом Юрий Гаврилов прав. Но сегодня мы наблюдаем такую же картину в ЦСКА, «Спартаке».

    Что касается критерия, по которому определяется лучший тренер, то это, конечно, результат. И Семак достигает этого результата — впрочем, как и все его предшественники. Он лучший тренер России, альтернативы ему нет.

    Карпин? У него ограничены возможности: потенциал «Ростова» несравним с зенитовским, ведь он во многом определяется финансовыми возможностями. Также класс тренера можно определять результатами в еврокубках, но сейчас мы совершенно не можем использовать этот критерий, — сказал Бышовец.

    • «Зенит» завершил 1-й круг РПЛ без поражений.
    • Команда набрала 39 очков в 15 турах.
    • Отрыв от «Спартака» – 7 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2022 23:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12098

      ВетеR 58 минут назад

      дайте ему таблетки для восстановления памяти

      0
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      Рейтинг: +797

      Krics 1 час назад

      ,"Кукушка хвалит петуха, а петух -кукшку"

      0
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      Рейтинг: +16141

      NewLife 1 час назад

      Вы там разберитесь с Орловым - Барселона или все-таки АПЛ. Старым пердунам фантазировать можно сколько угодно.

      1
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      Рейтинг: +16199

      Fusballer 2 часа назад

      Лучший тренер России - Черчесов! Дважды стал чемпионом в европейских чемпионатах, успешен в еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +379

      loko1982 > Fusballer 1 час назад

      Семак в качестве тренера 4 раза становился чемпионом в европейском чемпионате.

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      Рейтинг: +12098

      ВетеR > loko1982 57 минут назад

      каком чемпионате ?))))

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      Рейтинг: +379

      loko1982 > ВетеR 14 минут назад

      Я же написал, читать не умеешь? )))

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