Сафонов: «Не вижу причин, по которым легионеры согласятся сыграть против сборной России»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался об идее матча сборной России против команды легионеров РПЛ.
«Было бы интересно принять участие в таком матче, так как в РПЛ играют качественные легионеры. Наверное, как команда, они будут действовать немножко непонятно.
Но если честно, я не вижу причин, по которым легионеры согласятся сыграть такой матч. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Сафонов.
- Россия отстранена от международных турниров.
- В сентябре россияне победили Киргизию (2:1).
Источник: «РБ Спорт»