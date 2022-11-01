Сафонов: «Не вижу причин, по которым легионеры согласятся сыграть против сборной России»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался об идее матча сборной России против команды легионеров РПЛ.

«Было бы интересно принять участие в таком матче, так как в РПЛ играют качественные легионеры. Наверное, как команда, они будут действовать немножко непонятно.

Но если честно, я не вижу причин, по которым легионеры согласятся сыграть такой матч. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Сафонов.