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    Сафонов: «Не вижу причин, по которым легионеры согласятся сыграть против сборной России»

    Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался об идее матча сборной России против команды легионеров РПЛ.

    «Было бы интересно принять участие в таком матче, так как в РПЛ играют качественные легионеры. Наверное, как команда, они будут действовать немножко непонятно.

    Но если честно, я не вижу причин, по которым легионеры согласятся сыграть такой матч. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Сафонов.

    • Россия отстранена от международных турниров.
    • В сентябре россияне победили Киргизию (2:1).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3122

      FRZZ 1 час назад

      Вот именно, легионерам на хрен это нужно?

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