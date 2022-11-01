Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хави: «В 2023 году «Барселона» точно выиграет какой-нибудь турнир»

Хави: «В 2023 году «Барселона» точно выиграет какой-нибудь турнир»

1 ноября 2022, 11:59
4

Главный тренер «Барселоны» Хави уверен, что его клуб выиграет титул в 2023 году.

«В 2023 году мы точно сумеем победить в каком-нибудь турнире. Давайте только подождем 2023 года, чтобы узнать, какие у нас будут варианты.

Сейчас мы на хорошем ходу в Примере, пытались бороться в сложнейшей группе Лиги чемпионов – пускай и безуспешно. Но в игровом плане за год мы точно шагнули вперед», – цитирует Хави Mundo Deportivo.

  • «Барселона» идет на 2-м месте в Примере.
  • На прошлой неделе «Барселона» досрочно вылетела из Лиги чемпионов.

Еще по теме:
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов 3
Жезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал» 1
Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Барселона Хави
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RusUltras
1667294310
Кубок Жоана Гампера максимум
Ответить
гууд
1667299044
Коп де соль легендарный турнир, его в мвое время легендарный и не победим спартак взял, шуму вокруг тогда было...
Ответить
svetekanet
1667303311
Для этого надо хотя бы в кубке Пари матч поучаствовать
Ответить
DeStar
1667308446
в игре шагнули, но в лч надо было все же выходить. Ну еще есть примера, да и кубок испании.
Ответить
Главные новости
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
22:40
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
21:55
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
21:42
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
21:31
3
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
8
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
4
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
Все новости
Все новости
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
Вчера, 13:29
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
Вчера, 11:58
6
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
Вчера, 09:41
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
2 сентября
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
2 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
2 сентября
6
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
2 сентября
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
2 сентября
1
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
2 сентября
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
2 сентября
3
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
2 сентября
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
1 сентября
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
1 сентября
3
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
1 сентября
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
1 сентября
«Атлетико» принял решение по Альваресу
1 сентября
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
1 сентября
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+