Хави: «В 2023 году «Барселона» точно выиграет какой-нибудь турнир»

Главный тренер «Барселоны» Хави уверен, что его клуб выиграет титул в 2023 году.

«В 2023 году мы точно сумеем победить в каком-нибудь турнире. Давайте только подождем 2023 года, чтобы узнать, какие у нас будут варианты.

Сейчас мы на хорошем ходу в Примере, пытались бороться в сложнейшей группе Лиги чемпионов – пускай и безуспешно. Но в игровом плане за год мы точно шагнули вперед», – цитирует Хави Mundo Deportivo.