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    Хави: «В 2023 году «Барселона» точно выиграет какой-нибудь турнир»

    Главный тренер «Барселоны» Хави уверен, что его клуб выиграет титул в 2023 году.

    «В 2023 году мы точно сумеем победить в каком-нибудь турнире. Давайте только подождем 2023 года, чтобы узнать, какие у нас будут варианты.

    Сейчас мы на хорошем ходу в Примере, пытались бороться в сложнейшей группе Лиги чемпионов – пускай и безуспешно. Но в игровом плане за год мы точно шагнули вперед», – цитирует Хави Mundo Deportivo.

    • «Барселона» идет на 2-м месте в Примере.
    • На прошлой неделе «Барселона» досрочно вылетела из Лиги чемпионов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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      RusUltras 5 минут назад

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