Медина рассказал, есть ли у него конфликт с Федотовым

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что у него нет конфликта с главным тренером клуба Владимиром Федотовым.
«Нет никакого конфликта с тренером. Да, была небольшая размолвка, но ничего серьeзного. Это эмоции, горячность в моменте, не нужно это воспринимать как что-то, что происходит на постоянной основе», – сказал Медина.
- После матча со «Спартаком» Федотов резко отреагировал на реакцию латиноамериканских легионеров на замену.
- Медина забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 14 матчах этого сезона РПЛ.
Источник: Metaratings