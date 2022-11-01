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    Медина рассказал, есть ли у него конфликт с Федотовым

    Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что у него нет конфликта с главным тренером клуба Владимиром Федотовым.

    «Нет никакого конфликта с тренером. Да, была небольшая размолвка, но ничего серьeзного. Это эмоции, горячность в моменте, не нужно это воспринимать как что-то, что происходит на постоянной основе», – сказал Медина.

    • После матча со «Спартаком» Федотов резко отреагировал на реакцию латиноамериканских легионеров на замену.
    • Медина забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 14 матчах этого сезона РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17595

      Cleaner 28 минут назад

      У игрока НЕ МОЖЕТ быть КОНФЛИКТА с тренером. Положение игрока не предусматривает конфликта с прямым начальником. В противном случае будет сидеть на лавке и тренироваться с дублем. Но это не конфликт, а наказание тренером игрока.

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