Медина рассказал, есть ли у него конфликт с Федотовым

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что у него нет конфликта с главным тренером клуба Владимиром Федотовым.

«Нет никакого конфликта с тренером. Да, была небольшая размолвка, но ничего серьeзного. Это эмоции, горячность в моменте, не нужно это воспринимать как что-то, что происходит на постоянной основе», – сказал Медина.