Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Барселона» интересуется венесуэльским форвардом из МЛС

    Нападающий «Атланты Юнайтед» Джозеф Мартинес может продолжить карьеру в «Барселоне».

    Каталонский клуб видит в 29-летнем футболисте замену для Мемфиса Депая, который зимой, возможно, покинет команду.

    Венесуэльский форвард, вероятно, в январе станет свободным агентом. С ним собираются расторгнуть контракт из-за конфликта с тренером.

    • В составе «Атланты Юнайтед» Мартинес забил 111 голов в 158 матчах.
    • В Европе он играл за «Торино», «Янг Бойз» и «Тун».
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

    Новости по теме
    Защитник «Барселоны» Араухо наехал на ногу болельщице
    Пике – в расширенном составе Испании на ЧМ-2022. Он объявил об уходе из сборной после ЧМ-2018 1
    «Реал» считает, что его в Примере судят строже, чем «Барселону»
    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11