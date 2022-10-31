«Барселона» интересуется венесуэльским форвардом из МЛС

Нападающий «Атланты Юнайтед» Джозеф Мартинес может продолжить карьеру в «Барселоне».
Каталонский клуб видит в 29-летнем футболисте замену для Мемфиса Депая, который зимой, возможно, покинет команду.
Венесуэльский форвард, вероятно, в январе станет свободным агентом. С ним собираются расторгнуть контракт из-за конфликта с тренером.
- В составе «Атланты Юнайтед» Мартинес забил 111 голов в 158 матчах.
- В Европе он играл за «Торино», «Янг Бойз» и «Тун».
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Источник: Sport.es