Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил клубный рекорд по числу побед в чемпионате России.

Победа над «Краснодаром» (1:0) стала для Семака 92-й на посту главного тренера «Зенита» в РПЛ. Он обошел по этому показателю Юрия Морозова (91 победа).

Топ-5 тренеров «Зенита» по числу побед в чемпионате России: