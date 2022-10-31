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    Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате России

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил клубный рекорд по числу побед в чемпионате России.

    Победа над «Краснодаром» (1:0) стала для Семака 92-й на посту главного тренера «Зенита» в РПЛ. Он обошел по этому показателю Юрия Морозова (91 победа).

    Топ-5 тренеров «Зенита» по числу побед в чемпионате России:

    1. Сергей Семак – 92 победы, 136 матчей;
    2. Юрий Морозов – 91 победа, 237 матчей;
    3. Павел Садырин – 76 побед, 182 матча;
    4. Лучано Спаллетти – 74 победы, 124 матча;
    5. Властимил Петржела – 48 побед, 96 матчей.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +148

      Болотоход 2 минуты назад

      Тут не Серенька рулит газ.проектом,а мафия питерская вся сверху!
      Туда хоть Гену Орлова поставь,хоть усы) И будут первыми!
      А Бразилия начала по тихонку сдуваться,поняли что напрягаться не нужно сильно,бабло идет мешками,а блеклых и так сделают чемпионами.

      0
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      Рейтинг: +1093

      Красногвардейчик 15 минут назад

      И ни одной победы в Европе на выезде за 4 года))) во рекорд

      2
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      Рейтинг: +395

      Stavr007 19 минут назад

      в еврокубках какие успехи ?

      1
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      Рейтинг: +148

      Болотоход > Stavr007 1 минуту назад

      Последние вечно! У физрука целей то в ЛЧ нет никаких!

      0
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      Рейтинг: +5200

      Enter2006 26 минут назад

      "Миллер установил рекорд по спусканию государственного бабла на футбольный клуб, даже в период острого кризиса в стране!" - так будет вернее..

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