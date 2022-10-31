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  • Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате России

Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате России

31 октября 2022, 19:02
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил клубный рекорд по числу побед в чемпионате России.

Победа над «Краснодаром» (1:0) стала для Семака 92-й на посту главного тренера «Зенита» в РПЛ. Он обошел по этому показателю Юрия Морозова (91 победа).

Топ-5 тренеров «Зенита» по числу побед в чемпионате России:

  1. Сергей Семак – 92 победы, 136 матчей;
  2. Юрий Морозов – 91 победа, 237 матчей;
  3. Павел Садырин – 76 побед, 182 матча;
  4. Лучано Спаллетти – 74 победы, 124 матча;
  5. Властимил Петржела – 48 побед, 96 матчей.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
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Enter2006
1667233372
"Миллер установил рекорд по спусканию государственного бабла на футбольный клуб, даже в период острого кризиса в стране!" - так будет вернее..
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Stavr007
1667233807
в еврокубках какие успехи ?
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Красногвардейчик
1667234006
И ни одной победы в Европе на выезде за 4 года))) во рекорд
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O-kolesov
1667242575
Кастрированные хрюндели тут- как- тут
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