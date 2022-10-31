Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил клубный рекорд по числу побед в чемпионате России.
Победа над «Краснодаром» (1:0) стала для Семака 92-й на посту главного тренера «Зенита» в РПЛ. Он обошел по этому показателю Юрия Морозова (91 победа).
Топ-5 тренеров «Зенита» по числу побед в чемпионате России:
- Сергей Семак – 92 победы, 136 матчей;
- Юрий Морозов – 91 победа, 237 матчей;
- Павел Садырин – 76 побед, 182 матча;
- Лучано Спаллетти – 74 победы, 124 матча;
- Властимил Петржела – 48 побед, 96 матчей.
Источник: сайт «Зенита»