Федун выделил двух игроков «Спартака» в матче с «Торпедо»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу команды над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.
«Хорошо, что «Спартак» победил. Всегда тяжело играть против команд Талалаева, который ставит компактную игру. Было множество моментов, хорошо, что один из них был реализован.
Квинси Промес и Александр Соболев – большие молодцы!» – сказал Федун.
- «Спартак» занимает второе место в РПЛ.
- Отставание от «Зенита» – 7 очков.
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Источник: Sport24