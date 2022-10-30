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    Федун выделил двух игроков «Спартака» в матче с «Торпедо»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу команды над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

    «Хорошо, что «Спартак» победил. Всегда тяжело играть против команд Талалаева, который ставит компактную игру. Было множество моментов, хорошо, что один из них был реализован.

    Квинси Промес и Александр Соболев – большие молодцы!» – сказал Федун.

    • «Спартак» занимает второе место в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 7 очков.

    10 выводов по итогам первого круга РПЛ: Зенит возьмет чемпионство с вероятностью 95%

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    Источник: Sport24

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    30.10.2022 23:48
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