Пиняев рассказал, о чем игроки «Крыльев» говорили в раздевалке матча с «Пари НН»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев дал комментарий после матча с «Пари НН» (2:1)

Самарцы проигрывали до 92-й минуты, но затем забили два гола и победили.

– В первом тайме игра действительно не получалась. В перерыве в раздевалке решили, что так дело не пойдет. Перед болельщиками так нельзя выступать. На второй тайм была задача – только победа. Вся команда каталась, извиняюсь за выражение, на жопе. После этого мы сыграли на интриге для болельщиков, победили. Хочется поблагодарить их, что в таких погодных условиях нас поддерживали. Соперник чувствовал это, и это помогло вдавить их в штрафную и создавать так много моментов.

– Сергей Корниленко как‑то помогает вам в раздевалке?

– Сергей Александрович был и будучи футболистом хорошим мотиватором, лидером. Он всегда подсказывает, добавляет атмосферы в раздевалке. А в «Крыльях» с этим не было проблем никогда. Команда выходит биться друг за друга. Мы стараемся полностью отдаваться на поле и побеждать.

– В перерыве что обсуждали, как вам удалось перевернуть игру?

– Думаю, не стоит говорить. А то этими советами будут пользоваться другие команды. Оставим это в тайне.