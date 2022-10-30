Федотов сообщил, чего не хватает ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов пожаловался на длину скамейки запасных.

– Вы считаете, что ЦСКА не хватает длины скамейки?

– Как показывает ситуация, не хватает. Мы об этом говорили, что не смогли, чуть-чуть с опозданием, потому что футболистам нужна адаптация. Как ни крути, не каждому дается с листа показывать свой максимальный уровень. Кому-то на то, чтобы развить свой потенциал, требуется значительно больше времени.