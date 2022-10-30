Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Федотов сообщил, чего не хватает ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов пожаловался на длину скамейки запасных.

    – Вы считаете, что ЦСКА не хватает длины скамейки?

    – Как показывает ситуация, не хватает. Мы об этом говорили, что не смогли, чуть-чуть с опозданием, потому что футболистам нужна адаптация. Как ни крути, не каждому дается с листа показывать свой максимальный уровень. Кому-то на то, чтобы развить свой потенциал, требуется значительно больше времени.

    • Накануне в 15-м туре РПЛ ЦСКА победил «Локомотив» (1:0).
    • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
    • Федотов принял ЦСКА летом.

    Новости по теме
    «Лучший день в жизни». Лукин – о дебюте в РПЛ
    ⚽ РПЛ. ЦСКА победил «Локо», «Динамо» смяло «Химки». «Краснодар» примет «Зенит» сегодня 7
    «Мы допустили ряд ошибок». Медина – о победе над «Локомотивом»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +608

      Xiko 3 минуты назад

      Желания играть им не хватает. Что я вчера увидел в матче с Локо, это какое-то недоразумение. Никто не шел вперед толком, выделить единицы, кто хоть пытался как-то создавать моменты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      bomilazdeshnii 48 минут назад

      Зря он ушел из Сочи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17295

      paracetamol 1 час назад

      Дурак ты старый, Федот. Сейчас тебя даже в Оренбург не возьмут обратно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      Болотоход 1 час назад

      Овса мешок с макухой не хватает стойлу!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +384

      petlyra > Болотоход 1 час назад

      Уж очень хорошо ты знаешь, чего не хватает стойлу. Небось сам обитал там?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +151

      Бывалый1488 > Болотоход 1 час назад

      Это свин походу)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      Спартач80 > Бывалый1488 52 минуты назад

      Ну не гнилая кляча,как ты,точно...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11