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    Директор «Лацио»: «Дзюба построил хорошую карьеру. Его есть за что уважать»

    Спортивный директор «Лацио» Игли Таре оценил перспективы нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы продолжить карьеру в Италии.

    «Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе. К Артему очень хорошо относятся здесь, но я не думаю, что та же «Венеция» реально станет подписывать его.

    Из-за ситуации в мире сейчас вряд ли какой-либо европейский клуб согласится на российского игрока.

    Но Дзюба построил хорошую карьеру. Его есть за что уважать», – сказал Таре.

    • В августе Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.
    • Сейчас форварду 34 года.

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    Источник: Sport24

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