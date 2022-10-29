Директор «Лацио»: «Дзюба построил хорошую карьеру. Его есть за что уважать»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре оценил перспективы нападающего «Адана Демирспора» Артема Дзюбы продолжить карьеру в Италии.
«Если Дзюба и смог бы заиграть в Италии, то разве что во втором дивизионе. К Артему очень хорошо относятся здесь, но я не думаю, что та же «Венеция» реально станет подписывать его.
Из-за ситуации в мире сейчас вряд ли какой-либо европейский клуб согласится на российского игрока.
Но Дзюба построил хорошую карьеру. Его есть за что уважать», – сказал Таре.
- В августе Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
- Он забил 1 гол в 5 матчах, проведя на поле 220 минут.
- Сейчас форварду 34 года.
Источник: Sport24