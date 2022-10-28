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  • «Достояние нашего футбола. Стасик очень симпатично работает». Кавазашвили – о Черчесове

«Достояние нашего футбола. Стасик очень симпатично работает». Кавазашвили – о Черчесове

28 октября 2022, 20:04

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы. Венгров тренирует Станислав Черчесов.

«Черчесов — национальное достояние российского футбола. Очень симпатично Стасик работает с венграми. В Лиге Европы он может пройти далеко. В таких турнирах крайне важна дисциплина, а в командах Черчесова с этим полный порядок — игроки по струнке ходят.

Если Черчесов и дальше продолжит прославлять Россию в Европе, то он искупит всю свою вину за провал на Евро. Сейчас Черчесов вновь на коне, за это его нельзя не уважать — мужчина с характером. Желаю «Ференцварошу» победы в Лиге Европы», – сказал Кавазашвили.

  • Черчесов принял «Ференцварош» в декабре.
  • Россиянин сделал с командой золотой дубль.
  • «Ференцварош» и сейчас лидирует в чемпионате Венгрии.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига Европы Ференцварош Черчесов Станислав Кавазашвили Анзор
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