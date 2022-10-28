Победы ЦСКА и «Спартака» в московских дерби, победа «Барсы»: чего ждать от этих выходных

Привет, это «Бомбардир». Наконец-то наступили выходные. Мы же возвращаемся к рубрике с главными событиями выходных. Будет очень много интересных матчей, на которых каждый может поставить.

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ЦСКА будет сильнее в московском дерби

«Локомотив» ужасен в этом сезоне: смена тренера (главного до сих пор не нашли) и руководства сочетаются с отвратительными результатами на поле. На данный момент у «Локо» всего три победы – над «Химками», «Оренбургом» и «Торпедо». С командами, которые равны или выше по статусу, команда выступает плохо: с «Ростовом» была ничья, от «Зенита», «Краснодара», «Спартака», «Сочи» и «Динамо» «Локо» получал поражения.

А теперь – матч с ЦСКА, который Владимир Федотов превратил в одну из самых умных команд этого сезона РПЛ. Кажется, бессилие «Локомотива» на этом продолжится.

«Фонбет» оценивает победу ЦСКА коэффициентом 1.80

«Ювентус» обыграет аутсайдера, но по голам будет глухо

Парадокс «Ювентуса» в этом сезоне: состав впервые за пару сезонов сбалансирован, есть классные молодые игроки, но есть и вылет из ЛЧ, слабые результаты в чемпионате. И за это сильно ругают Макса Аллегри: по слухам, даже в матчах со слабыми командами после первого гола он просит своих футболистов играть аккуратнее.

В этом туре «Юве» сыграет с «Лечче». Вряд ли будет больше двух голов в этой встрече.

ТМ2,5 – 1.70

Еще одно московское дерби – в нем «Спартак» будет сильнее

Все просто: «Спартак» в последний раз проигрывал «Торпедо» в 2004 году. Сейчас это команды разных уровней, и фаворит в очень встрече очевиден. Но мы на всякий случай напишем котировки «Фонбета» на все итоги:

Победа «Спартака» – 1.25;

Ничья – 5.90;

Победа «Торпедо» – 11.50.

«Барселона» реабилитируется за провал в Лиге чемпионов

Все просто: «Барса» грустила на этой неделе. Сначала вылетела из ЛЧ из-за «Интера», потом – получила от «Баварии». Футболисты и руководство грустило перед журналистами.

Первый шанс доказать осознанность проекта – побеждать в Испании. Сейчас у «Барсы» будет матч с неровной «Валенсией». Здесь победа «Барселоны» с составом-селебрити читается достаточно легко.

Победа «Барсы» – 1.58

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Сложный матч «Зенита» и «Краснодара»

С учетом действующей формы «Зенита» очень трудно что-то предсказывать. Статистика говорит, что в последний раз «Краснодар» обыгрывал соперника в 2018-м. Последние результаты в РПЛ говорят, что «Зениту» в целом без разницы, с кем играть.

Победа «Краснодара» – 6.40;

Ничья – 4.60;

Победа «Зенита» – 1.47.

Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА, www.imago-images.de, firo Sportphoto/Global Look Press