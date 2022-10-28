Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Билялетдинов назвал лучшего игрока этого сезона РПЛ

    Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов назвал лучшего футболиста этого сеона РПЛ.

    – Кто сейчас лучший игрок чемпионата?

    – Многие будут выбирать между Промесом и Малкомом. Оба действительно выглядят мощно, набрали уже кучу очков по системе «гол плюс пас». Но от этих футболистов априори ждут яркой игры.

    А я назову Соболева. Пусть забил поменьше, чем голландец и бразилец, зато прогрессирует. Спартаковский форвард не слишком одарен с точки зрения скорости или дриблинга. Но нащупал свои сильные качества и по сравнению с прошлым сезоном сделал шаг вперед.

    Напрашивается параллель с Дзюбой. С годами тот понял, что его главный козырь – силовое давление в штрафной площади. Ему даже прыгать не надо. Отрывается от земли на спичечный коробок – и благодаря высокому росту спокойно выигрывает верховую борьбу. А дальше удар либо скидка партнеру.

    • Соболев в 17 матчах забил 9 голов и отдал 6 голевых передач.

    Новости по теме
    Юран назвал трех лучших нападающих РПЛ 4
    Соболев прокомментировал прерванную голевую серию в «Спартаке» 1
    Мелешин: «В «Спартаке» есть Холанд» 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23414

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Такое ощущение, что оценку даёт Билялетдинов-старший, Диниярка, верняк, повторяет слова отца. "*

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Билялетдинов наал.... хоть не анал

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11