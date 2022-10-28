Билялетдинов назвал лучшего игрока этого сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов назвал лучшего футболиста этого сеона РПЛ.

– Кто сейчас лучший игрок чемпионата?

– Многие будут выбирать между Промесом и Малкомом. Оба действительно выглядят мощно, набрали уже кучу очков по системе «гол плюс пас». Но от этих футболистов априори ждут яркой игры.

А я назову Соболева. Пусть забил поменьше, чем голландец и бразилец, зато прогрессирует. Спартаковский форвард не слишком одарен с точки зрения скорости или дриблинга. Но нащупал свои сильные качества и по сравнению с прошлым сезоном сделал шаг вперед.

Напрашивается параллель с Дзюбой. С годами тот понял, что его главный козырь – силовое давление в штрафной площади. Ему даже прыгать не надо. Отрывается от земли на спичечный коробок – и благодаря высокому росту спокойно выигрывает верховую борьбу. А дальше удар либо скидка партнеру.