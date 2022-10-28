Билялетдинов оценил перспективы «Спартака» в этом сезоне

Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов ожидает, что московская команда завершит сезон в топ-3 РПЛ.

«На «Спартак» сейчас тоже смотреть интересно. Вот он как раз хорош в переходных фазах, да и вообще при Абаскале преобразился. Мы снова видим комбинационный футбол, все через пас.

Отличная молодежь подросла – Литвинов, Игнатов, Денисов, Мелешин, Зорин. В прекрасной форме Промес, на глазах прибавляет Соболев.

С «Зенитом» тягаться пока нереально, но за медали спартаковцы зацепиться должны», – сказал Билялетдинов.