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    Билялетдинов оценил перспективы «Спартака» в этом сезоне

    Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов ожидает, что московская команда завершит сезон в топ-3 РПЛ.

    «На «Спартак» сейчас тоже смотреть интересно. Вот он как раз хорош в переходных фазах, да и вообще при Абаскале преобразился. Мы снова видим комбинационный футбол, все через пас.

    Отличная молодежь подросла – Литвинов, Игнатов, Денисов, Мелешин, Зорин. В прекрасной форме Промес, на глазах прибавляет Соболев.

    С «Зенитом» тягаться пока нереально, но за медали спартаковцы зацепиться должны», – сказал Билялетдинов.

    • «Спартак» набрал 29 очков в 14 турах РПЛ.
    • Команда идет на 2-м месте в лиге, уступая «Зениту» 7 баллов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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