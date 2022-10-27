Депутаты Госдумы проведут собственный круглый стол по Fan ID в ноябре

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в ноябре Госдума проведет собственный круглый стол по теме Fan ID.

«К сожалению, депутатов комитета по спорту от Государственной думы РФ не пригласили на брифинг.

Для нас эта ситуация непонятна. Мы договаривались, что это будет совместный круглый стол. Это вызвало удивление всего депутатского корпуса! Мы планируем проведение своего круглого стола после ноябрьских праздников», — сказал Свищев.