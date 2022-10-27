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  • Депутаты Госдумы проведут собственный круглый стол по Fan ID в ноябре

Депутаты Госдумы проведут собственный круглый стол по Fan ID в ноябре

27 октября 2022, 19:03
1

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в ноябре Госдума проведет собственный круглый стол по теме Fan ID.

«К сожалению, депутатов комитета по спорту от Государственной думы РФ не пригласили на брифинг.

Для нас эта ситуация непонятна. Мы договаривались, что это будет совместный круглый стол. Это вызвало удивление всего депутатского корпуса! Мы планируем проведение своего круглого стола после ноябрьских праздников», — сказал Свищев.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (1)
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Enter2006
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Идите нах! Как лично так и со своей сатанинской системой Fan ID!
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