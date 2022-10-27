Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Депутаты Госдумы проведут собственный круглый стол по Fan ID в ноябре

    Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в ноябре Госдума проведет собственный круглый стол по теме Fan ID.

    «К сожалению, депутатов комитета по спорту от Государственной думы РФ не пригласили на брифинг.

    Для нас эта ситуация непонятна. Мы договаривались, что это будет совместный круглый стол. Это вызвало удивление всего депутатского корпуса! Мы планируем проведение своего круглого стола после ноябрьских праздников», — сказал Свищев.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

    Новости по теме
    Карпин ответил, считает ли он Павлюченко значимым форвардом 1
    Сборные России и Узбекистана ведут переговоры о товарищеском матче в ноябре 1
    Зобнин: «Хочу, чтобы меня пока не вызывали в сборную России»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5138

      Enter2006 52 минуты назад

      Идите нах!
      Как лично так и со своей сатанинской системой Fan ID!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16135

      Barmaleushka 1 час назад

      Они что рыцари ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11