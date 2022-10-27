Семак высказался о положении Сутормина в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что полузащитник Алексей Сутормин остается важным игроком команды.
Сообщалось, что 28-летний футболист интересен ЦСКА и «Ростову».
«Никаких разговоров ни с Алексеем Суторминым, ни с его агентом по поводу перехода не было и нет.
Мы рассчитываем на то, что он останется с нами», – сказал Семак.
- В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 11 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» действует до 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Зенита»