Семак высказался о положении Сутормина в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что полузащитник Алексей Сутормин остается важным игроком команды.

Сообщалось, что 28-летний футболист интересен ЦСКА и «Ростову».

«Никаких разговоров ни с Алексеем Суторминым, ни с его агентом по поводу перехода не было и нет.

Мы рассчитываем на то, что он останется с нами», – сказал Семак.