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  • Депутат Свищев: «Химки» пригласили священника? Все методы хороши»

Депутат Свищев: «Химки» пригласили священника? Все методы хороши»

26 октября 2022, 23:03
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал визит священника в расположение «Химок».

«Закон об установлении молельных комнат на стадионах был выдвинут еще лет пять назад. К сожалению, инициатива не нашла поддержки. Хотя во многих странах мира такие комнаты существуют не только на стадионах, но и в крупных общественных центрах. Вопрос касался не только спортивных матчей. Например, проведения крупных религиозных мероприятий на спортивных объектах. Но закон не был поддержан.

Как отношусь к религиозным обрядам? На самом деле по всему миру используются всевозможные средства. Что только не используют для того, чтобы родной клуб одержал победу! Подключается религия, астрологи и предсказатели. Как говорится, в достижении результатов для своей любимой команды все методы хороши.

Если приглашение священника поможет болельщикам и клубу «Химки» одержать победу и подравняться в турнирной таблице — почему бы нет? Тем более это востребовано болельщиками и игроками футбольного клуба», – сказал Свищев.

  • «Химки» идут в зоне вылета.
  • Команда не может победить с 7 августа – с момента ухода главного тренера Сергея Юрана.
  • В 14-м туре РПЛ «Химки» проиграли «Спартаку» (0:5).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (1)
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Enter2006
1666854437
"Тем более это востребовано болельщиками" - с какого х ты за болельщиков рот разеваешь? Болельщикам нах это не нужно и не востребовано. Что действительно востребовано, чтобы депутатов как ты, Терюшков и т.д. ссаными вениками и пинком под зад выгнали.
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