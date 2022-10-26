Депутат Свищев: «Химки» пригласили священника? Все методы хороши»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал визит священника в расположение «Химок».

«Закон об установлении молельных комнат на стадионах был выдвинут еще лет пять назад. К сожалению, инициатива не нашла поддержки. Хотя во многих странах мира такие комнаты существуют не только на стадионах, но и в крупных общественных центрах. Вопрос касался не только спортивных матчей. Например, проведения крупных религиозных мероприятий на спортивных объектах. Но закон не был поддержан.

Как отношусь к религиозным обрядам? На самом деле по всему миру используются всевозможные средства. Что только не используют для того, чтобы родной клуб одержал победу! Подключается религия, астрологи и предсказатели. Как говорится, в достижении результатов для своей любимой команды все методы хороши.

Если приглашение священника поможет болельщикам и клубу «Химки» одержать победу и подравняться в турнирной таблице — почему бы нет? Тем более это востребовано болельщиками и игроками футбольного клуба», – сказал Свищев.