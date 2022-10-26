«Даже не обсуждается». Черевченко не верит в вылет «Локомотива» в Первую лигу

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко не допускает вылет команды в Первую лигу по итогам сезона.

«Не думаю, что «Локомотив» вылетит в Первую лигу. Это даже не обсуждается. По составу команда хорошая, там собраны футболисты достаточно высокого уровня. Скорее всего, с таким набором игроков железнодорожники должны быть в пятерке чемпионата России, но фамилии в футбол не играют.

Самое сложное из таких ребят сделать команду, пока явно не получается. Вылет в Первую лиги команде точно не грозит», – сказал Черевченко.