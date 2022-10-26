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    «Даже не обсуждается». Черевченко не верит в вылет «Локомотива» в Первую лигу

    Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко не допускает вылет команды в Первую лигу по итогам сезона.

    «Не думаю, что «Локомотив» вылетит в Первую лигу. Это даже не обсуждается. По составу команда хорошая, там собраны футболисты достаточно высокого уровня. Скорее всего, с таким набором игроков железнодорожники должны быть в пятерке чемпионата России, но фамилии в футбол не играют.

    Самое сложное из таких ребят сделать команду, пока явно не получается. Вылет в Первую лиги команде точно не грозит», – сказал Черевченко.

    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
    • Ближайший соперник – ЦСКА.
    • Команду тренирует Андрей Федоров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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