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    Тихонов: «Все прекрасно понимают, что бороться с «Зенитом» бесполезно»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что «Зенит» в РПЛ находится вне конкуренции.

    «О чемпионстве мечтать всегда нужно, «Спартак» должен стремиться к победе в РПЛ. Определяющим в гонке за титул будет очный матч с «Зенитом». Но до этой игры «Спартаку» нужно стараться не терять очки, чтобы воспользоваться осечками конкурентов.

    Да, это непросто, все прекрасно понимают, что борьба с «Зенитом» бесполезна. Тут и ЦСКА рядышком, поэтому борьба, скорее всего, пойдeт за второе место. Думаю, осенние туры покажут, на что способны команды в этой гонке», – сказал Тихонов.

    • «Зенит» лидирует в таблице с 7-очковым отрывом.
    • Команда – чемпион России последних 4 сезонов.
    • Тихонов выигрывал чемпионат России со «Спартаком».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +339

      Азбука 1 час назад

      Конкурировать можно и нужно. Уж московским командам грех жаловаться на недостаток финансовой поддержки. Это для провинциальных клубов сложно найти таких мощных спонсоров. Разве в столице мало денег? Кстати Зенит тоже не сразу стал таким, как бы, недосягаемым. От первой победы в кубке 1999г. до последних чемпионств много чего было. И достижений, и провалов, поиск своего пути и совершённых ошибок. Сейчас, когда российский футбол отлучен от евротурниров, Зенит лишился денежного дождя за регулярное участи в ЛЧ, а фейр-плей пока у нас не отменяли и это ещё больше уравнивает шансы. Остаётся за малым и просто навести порядок в клубе, чтобы двигаться твёрдо к намеченной цели и не шарахаться от одного к другому.

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      Рейтинг: +6757

      Беспонтий 2 часа назад

      очень даже полезна..
      иначе незачем и существовать

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      Рейтинг: +16045

      NewLife 2 часа назад

      А к чему стремишься ты, бывшая легенда ? Угодить всем и лизать, где нужно, чтобы не пропала подработка на срач тв.

      0
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      Рейтинг: +615

      RUSARM 2 часа назад

      Прав Тихонов!! **** все и вся скупил,но вот думаю,рано или поздно он рухнет,так как нет конкурентов,а те которые есть,свистулькины начинают давить при приближении к *****,а это рано или поздно окажет медвежью услугу им!!

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