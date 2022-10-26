Тихонов: «Все прекрасно понимают, что бороться с «Зенитом» бесполезно»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что «Зенит» в РПЛ находится вне конкуренции.

«О чемпионстве мечтать всегда нужно, «Спартак» должен стремиться к победе в РПЛ. Определяющим в гонке за титул будет очный матч с «Зенитом». Но до этой игры «Спартаку» нужно стараться не терять очки, чтобы воспользоваться осечками конкурентов.

Да, это непросто, все прекрасно понимают, что борьба с «Зенитом» бесполезна. Тут и ЦСКА рядышком, поэтому борьба, скорее всего, пойдeт за второе место. Думаю, осенние туры покажут, на что способны команды в этой гонке», – сказал Тихонов.