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  • Тихонов: «Все прекрасно понимают, что бороться с «Зенитом» бесполезно»

Тихонов: «Все прекрасно понимают, что бороться с «Зенитом» бесполезно»

26 октября 2022, 11:10
4

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что «Зенит» в РПЛ находится вне конкуренции.

«О чемпионстве мечтать всегда нужно, «Спартак» должен стремиться к победе в РПЛ. Определяющим в гонке за титул будет очный матч с «Зенитом». Но до этой игры «Спартаку» нужно стараться не терять очки, чтобы воспользоваться осечками конкурентов.

Да, это непросто, все прекрасно понимают, что борьба с «Зенитом» бесполезна. Тут и ЦСКА рядышком, поэтому борьба, скорее всего, пойдeт за второе место. Думаю, осенние туры покажут, на что способны команды в этой гонке», – сказал Тихонов.

  • «Зенит» лидирует в таблице с 7-очковым отрывом.
  • Команда – чемпион России последних 4 сезонов.
  • Тихонов выигрывал чемпионат России со «Спартаком».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Тихонов Андрей
Комментарии (4)
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RUSARM
1666774193
Прав Тихонов!! **** все и вся скупил,но вот думаю,рано или поздно он рухнет,так как нет конкурентов,а те которые есть,свистулькины начинают давить при приближении к *****,а это рано или поздно окажет медвежью услугу им!!
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NewLife
1666774232
А к чему стремишься ты, бывшая легенда ? Угодить всем и лизать, где нужно, чтобы не пропала подработка на срач тв.
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Беспонтий
1666775928
очень даже полезна.. иначе незачем и существовать
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Азбука
1666780853
Конкурировать можно и нужно. Уж московским командам грех жаловаться на недостаток финансовой поддержки. Это для провинциальных клубов сложно найти таких мощных спонсоров. Разве в столице мало денег? Кстати Зенит тоже не сразу стал таким, как бы, недосягаемым. От первой победы в кубке 1999г. до последних чемпионств много чего было. И достижений, и провалов, поиск своего пути и совершённых ошибок. Сейчас, когда российский футбол отлучен от евротурниров, Зенит лишился денежного дождя за регулярное участи в ЛЧ, а фейр-плей пока у нас не отменяли и это ещё больше уравнивает шансы. Остаётся за малым и просто навести порядок в клубе, чтобы двигаться твёрдо к намеченной цели и не шарахаться от одного к другому.
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