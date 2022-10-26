Тихонов: «Все прекрасно понимают, что бороться с «Зенитом» бесполезно»

Конкурировать можно и нужно. Уж московским командам грех жаловаться на недостаток финансовой поддержки. Это для провинциальных клубов сложно найти таких мощных спонсоров. Разве в столице мало денег? Кстати Зенит тоже не сразу стал таким, как бы, недосягаемым. От первой победы в кубке 1999г. до последних чемпионств много чего было. И достижений, и провалов, поиск своего пути и совершённых ошибок. Сейчас, когда российский футбол отлучен от евротурниров, Зенит лишился денежного дождя за регулярное участи в ЛЧ, а фейр-плей пока у нас не отменяли и это ещё больше уравнивает шансы. Остаётся за малым и просто навести порядок в клубе, чтобы двигаться твёрдо к намеченной цели и не шарахаться от одного к другому.
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что «Зенит» в РПЛ находится вне конкуренции.
«О чемпионстве мечтать всегда нужно, «Спартак» должен стремиться к победе в РПЛ. Определяющим в гонке за титул будет очный матч с «Зенитом». Но до этой игры «Спартаку» нужно стараться не терять очки, чтобы воспользоваться осечками конкурентов.
Да, это непросто, все прекрасно понимают, что борьба с «Зенитом» бесполезна. Тут и ЦСКА рядышком, поэтому борьба, скорее всего, пойдeт за второе место. Думаю, осенние туры покажут, на что способны команды в этой гонке», – сказал Тихонов.
- «Зенит» лидирует в таблице с 7-очковым отрывом.
- Команда – чемпион России последних 4 сезонов.
- Тихонов выигрывал чемпионат России со «Спартаком».