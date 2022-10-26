«Ростов» может купить Сутормина у «Зенита». В нем заинтересован лично Карпин

«Ростов» планирует сделать предложение «Зениту» по трансферу полузащитника Алексея Сутормина в зимнее трансферное окно.
По информации «СЭ», футболист недоволен своим игровым временем в клубе из Петербурга. В переходе Сутормина заинтересован главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
- В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 11 матчах «Зенита».
- В его активе 562 игровых минуты.
- При этом с начала осени хавбек провел в РПЛ только 2 минуты, выйдя на замену в конце матча с «Ростовом».
Источник: «Спорт-Экспресс»