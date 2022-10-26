«Ростов» может купить Сутормина у «Зенита». В нем заинтересован лично Карпин

«Ростов» планирует сделать предложение «Зениту» по трансферу полузащитника Алексея Сутормина в зимнее трансферное окно.

По информации «СЭ», футболист недоволен своим игровым временем в клубе из Петербурга. В переходе Сутормина заинтересован главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.