«Реал» интересуются Соном. Кореец готов покинуть «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон может перейти в «Реал».
По информации Sport1, главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти следит за 30-летним футболистом.
Сон готов сделать следующий шаг в карьере и уйти из «Тоттенхэма». В ближайшие месяцы он будет прорабатывать варианты развития карьеры.
- Южнокореец занял 11-е место в голосовании за «Золотой мяч»-2022.
- Это лучший результат в истории награды для игрока из Азии.
- В этом сезоне АПЛ Сон забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 13 матчах.
Источник: Sport1