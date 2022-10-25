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    «Реал» интересуются Соном. Кореец готов покинуть «Тоттенхэм»

    Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон может перейти в «Реал».

    По информации Sport1, главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти следит за 30-летним футболистом.

    Сон готов сделать следующий шаг в карьере и уйти из «Тоттенхэма». В ближайшие месяцы он будет прорабатывать варианты развития карьеры.

    • Южнокореец занял 11-е место в голосовании за «Золотой мяч»-2022.
    • Это лучший результат в истории награды для игрока из Азии.
    • В этом сезоне АПЛ Сон забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 13 матчах.

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    Источник: Sport1

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    Сегодня, 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +772

      OBOLEV 2 часа назад

      чушь ) Контракт у него до 25 года. При наличии бразильцев переход = 0%

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