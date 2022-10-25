«Реал» интересуются Соном. Кореец готов покинуть «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон может перейти в «Реал».

По информации Sport1, главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти следит за 30-летним футболистом.

Сон готов сделать следующий шаг в карьере и уйти из «Тоттенхэма». В ближайшие месяцы он будет прорабатывать варианты развития карьеры.