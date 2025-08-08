Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция Кейна на уход Хын-Мин Сона из «Тоттенхэма»

Сегодня, 17:17
1

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о том, что Хын-Мин Сон покинул «Тоттенхэм».

  • Они вместе выступали за лондонский клуб с 2015 по 2023 год.
  • Кореец перешел в «Лос-Анджелес» за 22 млн евро.
  • Сон провел за «Тоттенхэм» 454 матча и забил 173 гола.
  • В прошлом сезоне он в качестве капитана выиграл с командой дебютный трофей – Лигу Европы.

«Сонни, Сонни, Сонни. Что я могу сказать. За эти годы мы пережили вместе столько волшебных моментов на поле и за его пределами. Как личность и игрок ты заслужил тот успех, которого добился. Ты один из лучших в футболе.

Мне было так приятно видеть, как ты завоевал трофей в прошлом сезоне, и я не сомневаюсь, что твои следующие шаги увенчаются успехом. Скоро увидимся», – написал Кейн в соцсетях.

Еще по теме:
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal 2
Клубный ЧМ. «Бавария» прошла в 1/8 финала «Фламенго» (4:2), у Кейна дубль, у Жерсона гол 5
Клубный ЧМ. 1+1 Кейна помогли «Баварии» победить «Боку» (2:1) и досрочно выйти в плей-офф
Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Лос-Анджелес Бавария Тоттенхэм Сон Хын-Мин Кейн Гарри
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754663025
СОН хороший игрок,Тоттенхем видно на дно идет
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
15
Реакция Кейна на уход Хын-Мин Сона из «Тоттенхэма»
17:17
1
«Реал» может выкупить ключевого игрока «ПСЖ»
16:56
1
ФотоРотенберг выложил фото с Доннаруммой: «Нужен вратарь?»
16:29
2
Ловчев проанализировал работу Станковича в «Спартаке»
16:00
4
Фабрицио Романо анонсировал трансфер, приближающий уход Сафонова из «ПСЖ»
15:50
2
Раскрыта сумма, полученная российскими клубами от УЕФА после отстранения
15:40
2
Французские клубы хотели арендовать Захаряна
15:15
3
Стал известен четвертый соперник сборной России на осень
15:04
4
Фото«Реал» показал новую форму
14:48
1
Все новости
Все новости
ФотоУчастник ЛЧ из Германии приобрел японского вингера за 21+1 миллион евро
Вчера, 12:33
Фото«Байер» продлил контракт с шестым бомбардиром в истории клуба
4 августа
Фото«Бавария» показала новую форму с логотипом 1920-х годов
2 августа
У вратаря «Баварии» умер 6-летний сын
1 августа
3
«Бавария» отреагировала на гибель олимпийской чемпионки в горах Пакистана
30 июля
2
Фото⚡ «Бавария» купила Диаса у «Ливерпуля» за 70 миллионов
30 июля
1
Джака сменит «Байер» на новичка АПЛ
28 июля
«Бавария» продвинулась в переговорах по трансферу вингера «Ливерпуля»
27 июля
Швайнштайгер и Иванович подтвердили расставание после 9 лет брака
23 июля
1
ПостНойер провел грандиозную свадьбу с 25-летней гандболисткой в средневековом замке
22 июля
7
«Байер» в первом матче тен Хага уступил 1:5 молодежной команде «Фламенго»
19 июля
Фото«Байер» купил американского полузащитника за 35 миллионов
12 июля
Мусиала ответил, виноват ли Доннарумма в его травме
9 июля
1
«Бавария» интересуется защитником «Челси»
8 июля
«Бавария» опубликовала новое заявление о травме Мусиалы
7 июля
Фото«Бавария» красиво попрощалась с Мюллером
6 июля
5
«Бавария» назвала диагноз травмированного Мусиалы
6 июля
Мюллер провел последний матч за «Баварию»
5 июля
2
«Бавария» нашла дублера для Кейна
27 июня
«Бавария» может побороться за вингера «Ливерпуля»
23 июня
«Байер» купит защитника «Ливерпуля»
20 июня
1
Уильямс готов перейти в «Баварию»
12 июня
Фото«Боруссия» объявила о покупке Беллингема
10 июня
«Бавария» выбирает между пятью вингерами
9 июня
«Байер» может заработать на продаже Вирца до 140 миллионов евро
8 июня
«Сандерленд» заработает рекордную сумму на продаже брата Беллингема
8 июня
Стала известна зарплата Вирца в «Ливерпуле»
6 июня
2
Названа сумма, которую «Боруссия» заплатит за брата Беллингема
4 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 