Реакция Кейна на уход Хын-Мин Сона из «Тоттенхэма»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о том, что Хын-Мин Сон покинул «Тоттенхэм».

Они вместе выступали за лондонский клуб с 2015 по 2023 год.

Кореец перешел в «Лос-Анджелес» за 22 млн евро.

Сон провел за «Тоттенхэм» 454 матча и забил 173 гола.

В прошлом сезоне он в качестве капитана выиграл с командой дебютный трофей – Лигу Европы.

«Сонни, Сонни, Сонни. Что я могу сказать. За эти годы мы пережили вместе столько волшебных моментов на поле и за его пределами. Как личность и игрок ты заслужил тот успех, которого добился. Ты один из лучших в футболе.

Мне было так приятно видеть, как ты завоевал трофей в прошлом сезоне, и я не сомневаюсь, что твои следующие шаги увенчаются успехом. Скоро увидимся», – написал Кейн в соцсетях.