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    Стало известно, какие слова Черчесов запретил употреблять венгерским журналистам

    Венгерский журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола высказался о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

    «В России Станислав Черчесов говорит, что является полевым командиром, но в «Ференцвароше» такого не слышали. Он тот специалист, который максимально любит прямоту. Вот как сказал, так всем и надо сделать. Именно за это Черчесова уважают игроки и персонал.

    Есть слова, который ему не нравятся. Под запретом у него «проблема» и «товарищеский матч». Но еще больше Черчесов ненавидит длинные вопросы журналистов. Такое бывает редко, Саламович чаще дружелюбен», — сказал Борбола.

    • «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии.
    • Команда Черчесова на прошлой неделе вылетела из Кубка Венгрии от команды из деревни.
    • Черчесов в Будапеште с декабря.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2137

      kvm 23 минуты назад

      "чабан" по запретом?

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