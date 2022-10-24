Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Булыкин считает, что Пиняеву будет важна зарплата в «Локомотиве»

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московский клуб.

    «Если руководство «Локомотива» общалось с представителями Пиняева, значит Сергей нужен клубу. Главное, какие условия ему предложат железнодорожники.

    Пиняев – перспективный парень, но что с ним будет дальше, никто не знает. Еще неизвестно, когда наладится обстановка в «Локомотиве». Сергею будет важна зарплата в клубе. Его переход в «Локомотив» будет зависеть в том числе и от денежной составляющей», — сказал Булыкин.

    • Рыночная стоимость вингера – 1,7 миллиона евро.
    • Он несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».
    • В этом сезоне Пиняев забил 2 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.

    Новости по теме
    Юран предположил, почему «Спартак» отказался подписывать Пиняева 5
    Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Пиняеву
    Эшуорт заблокировал трансфер Пиняева в «Спартак» 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60

      dragoff 47 минут назад

      По себе людей не судят...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11