Булыкин считает, что Пиняеву будет важна зарплата в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный переход форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московский клуб.

«Если руководство «Локомотива» общалось с представителями Пиняева, значит Сергей нужен клубу. Главное, какие условия ему предложат железнодорожники.

Пиняев – перспективный парень, но что с ним будет дальше, никто не знает. Еще неизвестно, когда наладится обстановка в «Локомотиве». Сергею будет важна зарплата в клубе. Его переход в «Локомотив» будет зависеть в том числе и от денежной составляющей», — сказал Булыкин.