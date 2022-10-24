Полузащитник «Спартака» Мартинс рассказал, когда сможет вернуться на поле

Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра допустил, что сыграет в этом году.

Ранее он говорил, что вернется на поле после зимней паузы.

«Сейчас я чувствую себя лучше, все хорошо. Надеюсь, что смогу еще сыграть в этому году. Посмотрим, что будет.

Я работаю над своим возвращением, но не могу назвать точного дня», – сказал игрок сборной Люксембурга.