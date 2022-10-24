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    Полузащитник «Спартака» Мартинс рассказал, когда сможет вернуться на поле

    Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра допустил, что сыграет в этом году.

    Ранее он говорил, что вернется на поле после зимней паузы.

    «Сейчас я чувствую себя лучше, все хорошо. Надеюсь, что смогу еще сыграть в этому году. Посмотрим, что будет.

    Я работаю над своим возвращением, но не могу назвать точного дня», – сказал игрок сборной Люксембурга.

    • Мартинс не выходит на поле с 4 сентября.
    • У него диагностирован разрыв приводящей мышцы бедра.
    • В этом сезоне полузащитник забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 8 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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